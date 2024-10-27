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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве прошел VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

editor
By editor
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VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

На основной сцене Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя прошли показы VIII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week.

Свои новые коллекции представили российские дизайнеры: Надежда Шибина, Анна Лукьянова, Анна Гусева, Elena Mur, Светлана Грилео, Mакаренко Галина (M.Gala), Ольга Еремина, Лада Левина и Абрамкина Инна, Юлия Владыкина, Юлия Джемова дизайнер Модного дома «Империя», Марина Петровская, Светлана Анохина и Irina Akulina. Коллекции Недели моды были яркими и интересными. Тема русского народного костюма тесно переплеталась с последними новинками фешн-индустрии.

Сказочный показ открыла певица, композитор, блогер Лера Туманова. Завершала мероприятие экс-солистка группы «Мохито» Александра Стрельцова.

Magic Fashion Week – это модное шоу с необычной режиссурой, сказочными локациями и театральным подходом. В этот раз зрителя перенесли в эпоху старинных замков, на фоне которых проходили показы современных коллекций.

Автор дизайна сцены – арт-директор проекта, дизайнер Надежда Шибина.

Генеральный партнеры Недели моды – театр Роста в Царицыно под управлением заслуженной артистки России Нонны Гришаевой.

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

VIII сезон сказочной Недели моды Magic Fashion Week

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