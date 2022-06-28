СЕДЬМОЙ ДЕНЬ МОСКОВСКОЙ НЕДЕЛИ МОДЫ

В воскресенье Московская неделя моды завершилась целой серией запоминающихся финальных событий. В парке «Зарядье» в этот день свои коллекции представили – KARTASHOVA, LESEL, Semiletova, Venera M., EKaterina RinaR, JENESAQ и ANNPOLYAKOVA, VALENTIN YUDASHKIN, также для всех желающих прошел показ Института бизнеса и дизайна.

На ВДНХ программа началась с показа коллекции PARLE и продолжилась подиумными шоу Masha Varlamova, SKVO, Galina Podzolko, SaiJamin, VOLEGOV. Серию модных показов у знаменитого фонтана «Дружба народов» завершил коллективный показ с участием Christine Tyake, Ann Look, George Black, Sveta Vesta, RaviRich, бренда «Дом Елисабет», RINA COLLECTION, Ирина Шарлау, S.leto, Shaklein и Fashion BAR. Показ прошел под выступление группы Pompeya.

На Тверской площади в финальный день Московской недели моды состоялись показы коллекции спортивной одежды, БФ «Синдром Любви», ANGELA MISKY и АНО Центр «Устойчивое развитие», представили свои работы участники Московского конкурса молодых модельеров.

Весь день продолжали принимать покупателей маркеты Московской недели моды: на основной площадке в «Зарядье» при участии онлайн-платформы для локальных брендов LCLS.RU, в Северном тоннеле, в Торговой галерее Seasons, на Тверском бульваре и на Тверской площади.

Прошли заключительные сессии деловой программы в рамках Московской недели моды, профессиональный шоурум для байеров в Музее моды в Гостином дворе закончил принимать гостей.

В «Зарядье» свои коллекции презентовали:

Институт бизнеса и дизайна

Завершающий день Московской недели моды в «Зарядье» открыл показ студентов Института бизнеса и дизайна. Он прошел в Большом амфитеатре парка и собрал много зрителей. Молодые дизайнеры показали новый взгляд на слияние искусства и моды. Кто-то сконцентрировался на форме и создал изделия с объемными плечами и асимметрией, кто-то в качестве основной идеи использовал контрастное сочетание фактур, кто-то работал с пластиком и создавал многоярусные образы, другие же поделились своими размышлениями на тему костюма как арт-объекта. Здесь можно было увидеть модели пальто, бомберов, жакетов, комбинезонов, вязаных изделий, рубашек и платьев. Некоторые модели на показе были обезличены за счет креативных масок и головных уборов, а другие скрыли свои лица за ярким арт-макияжем.

KARTASHOVA (Кемерово)

Дизайнер Евгения Карташова представила коллекцию Out of time, вдохновением для которой послужил деконструктивизм как направление в моде, искусстве и архитектуре. На подиуме можно было увидеть простые платья с графическими цветочными принтами, жакеты с имитацией перьев, топы с объемными декоративными ромбами, изделия с корсетами и необычными объемными деталями. Основными цветами коллекции стали черный, белый, красный и бронзовый. При создании коллекции были использованы натуральные ткани — хлопок и вискоза, которые стали своеобразным «строительным материалом» для создания новых форм выражения. Так, дизайнер бренда KARTASHOVA использовала монументальные конструкции и привычные фасоны, добавляя динамики и энергии за счет акцентных деталей — бахромы и объемных волн.

LESEL

Бренд одежды LESEL позиционируется как prèt-à-porter de luxe марка для женщин старше 45 лет. А в основе ДНК бренда — уважение к женщине и «интеллектуальный стиль». В изделиях нет лишних деталей, дизайнер Лариса Владимирова создает максимально комфортные модели, в которых проявляется личность владелицы. Так, на подиуме были продемонстрированы образы с юбками миди, большая коллекция трикотажа, группа верхней одежды из пальто, объемных стеганых курток, плащей, платья plus size, удлиненные свитеры, кюлоты и брюки. Большое внимание было уделено текстурам: сочетание матовых и переливающихся материалов, ребристые поверхности, струящиеся ткани. Дизайнер отдала предпочтение абстрактным принтам и клетке, а в качестве основных цветов коллекции были выбраны зеленый, фиолетовый, синий и черный.

Semiletova

Московский бренд, основанный Марией Семилетовой, выпускницей Британской школы дизайна, известен своим этичным подходом к моде и бережным отношением к окружающему миру. В новой коллекции были представлены комбинезоны с благородным блеском, элегантные и летние платья свободного кроя, жакеты, туники, юбочные костюмы, корсеты и женственные, легкие бомберы. Дизайнер использовала экокожу, хлопок, органзу, шелк, что добавило изделиям чувственности и нежности. А основными цветами коллекции стали белый, серебристый, серый, ментоловый и черный.

Venera M.

На Московской неделе моды бренд Venera M., основанный Венерой Миннихановой, представил лучшие образы, созданные дизайнером за время существования марки, бестселлеры прошлого сезона и новые изделия. Так, на подиуме появились костюмы, расшитые пайетками, элегантные вечерние золотые и черные платья, меховые и дубленые куртки, удлиненный смокинг, комплекты из жакетов и шорт-бермудов, оригинальные сетчатые жилеты, платья-пиджаки и комбинезоны. Главную роль в показе сыграл глубокий черный цвет в матовых и блестящих вариациях, а дополняли его натуральные оттенки: хаки, коричневый и бежевый. Важно отметить и аксессуары, использованные в стайлинге коллекции: массивные серьги, лаконичные цепочки с инкрустацией камней, кожаные ремни.

EKaterina RinaR

Дух европейского «Раннего Возрождения» и 570-летие гениального Леонардо да Винчи — именно этому была посвящена коллекция Екатерины Ринар. По словам дизайнера, коллекция стала символом принятия мировой культуры в противовес столь популярному сейчас «синдрому отмены». Показ начался с выступления примы-балерины Большого театра Евгении Образцовой, а затем на подиуме появились сразу 2 модели в платьях-свитерах с активными принтами в виде архитектурных элементов эпохи Раннего Возрождения. Также зрители увидели яркие укороченные топы в сочетании с юбками, платья мини с объемными плечами, платья-пиджаки, костюмы в вертикальную полоску, жакеты с абстрактными цветочными принтами, жилеты, шорты и брюки из ткани-хамелеона. Многие образы были дополнены украшениями из муранского стекла и перекрестными цепочками. Завершил шоу выход певицы и актрисы Лады Дэнс в элегантном алом вечернем платье и с короной, инкрустированной черными камнями, на голове. Музыкальным сопровождением показа стала уникальная коллекция динамических фрагментов серии неосимфоний «Время человека» московского композитора Тиграна Джагера.

JENESAQ

Дизайнер бренда Елена Межова в новой коллекции стремилась показать желание души человека приблизиться к гармонии природы. Именно поэтому каждому изделию она дала имя — название растения или насекомого. Так в коллекции представленной на Московской неделе моды появился комбинезон OSTREIDAE, повторяющий эстетику устрицы, спортивный костюм Гименофор, платье и юбка Аманита. Помимо этих знаковых изделий на подиуме зрители увидели рубашки свободного кроя, оригинальные футболки и фактурные брюки, укороченные топы с экстрадлинными рукавами, костюмы с авторскими принтами, платья в бельевом стиле, пальто прямого кроя, oversize-жакеты. В центре оказалась модель в объемном черном платье с подолом из мусорных пакетов, и в рамках танцевального перформанса, который был заявлен еще в самом начале показа, платье превратилось в изящный комбинезон. Использованные при создании коллекции материалы на 70% являются продуктом повторной переработки.

VALENTIN YUDASHKIN

На Парящем мосту парка «Зарядье» Валентин Юдашкин представил коллекцию Haute couture 2022. На ее создание маэстро вдохновило высокое ювелирное искусство дома Bvlgari, который существует уже на протяжении 130 лет. Пальто с драгоценными камнями или объемными рукавами, сияющие жакеты и костюмы, платья в пол и платья-пиджаки с принтами, брюки палаццо из струящихся тканей, кейпы со шлейфом на закате выглядели особенно эффектно. Некоторые образы были дополнены балаклавами и ошейниками с вышивкой ручной работы. А главным акцентом коллекции стали платья с орнаментами из драгоценных камней, украшенные натуральным жемчугом, расшитые бисером и исполненные в черных и золотых оттенках. Драпировки, сложные фигурные конструкции, безупречные формы, деликатная работа с тканями и уровень исполнения были, как и всегда, на высоте, а правили бал на этом показе красота, элегантность, изящество и высочайшее качество.

ANNPOLYAKOVA (Красноярск)

Показ камерного красноярского бренда ANNPOLYAKOVA стал завершающим в последний день Недели моды в Москве. В коллекции дизайнер переосмысляет исторические коды Сибири и смешивает их с авангардом. Так получаются изделия с архитектурными деталями, многослойностью, абстрактным кроем. На подиуме зрители увидели настоящее модное шоу с позированием и концепцией. В показе принимали участие и мужчины несмотря на то, что коллекция женская. Они выходили в объемных платьях, топах и юбках. Все изделия были выполнены в 4 цветах: преимущество было отдано черному, а яркими акцентами стали золотой, хаки и электрик. Полупрозрачные прямые платья, высокие брюки, пальто с мужского плеча, прямые жакеты из благородных тканей — каждое изделие, по задумке дизайнера, подходит для покорения мира. Яркой точкой показа стала модель, танцующая вог, в ярко-синем платье с золотыми вставками.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

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