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ДомойМоскваБолее 100 писем из фондов региональных музеев озвучили для новой экспозиции Музея...

Более 100 писем из фондов региональных музеев озвучили для новой экспозиции Музея Победы

editor
By editor
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письма войны
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

К проекту «Голоса Победы» Музея Победы присоединились 30 музеев-партнеров из России и Республики Беларусь. Это участники Ассоциации исторических и военно-исторических музеев и Международного проекта «Территория Победы». Сотрудники культурных учреждений озвучили свыше 100 фронтовых писем из своих фондов и прислали их на вечное хранение в музей на Поклонной горе.

Все аудиозаписи вошли в новую масштабную экспозицию «Путь к Победе», которая открылась к 80-летию Победы. Гости Музея Победы могут услышать наиболее яркие фрагменты писем, увидеть фотографии и истории об их авторах.

«Письма, которые писали солдаты Красной армии, позволяют воссоздать образ участников войны, их настроения и чувства, с которыми писались эти весточки в минуты затишья на поле боя, а также передать безграничную веру в Победу всего военного поколения. Благодаря проекту письма, которые хранятся в разных уголках нашей страны и даже за рубежом, стали доступны широкой аудитории и зазвучали голосами потомков поколения победителей», — подчеркнули в Музее Победы.

Участники проекта прислали оцифрованные письма, охватывающие весь военный период — с 1941 по 1945 год. В живой летописи войны можно проследить хронологию событий Великой Отечественной и понять чувства советских людей — их мужество и отвагу, неослабевающую надежду и веру в неизбежную победу над врагом. Так, например, сотрудница Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника прочла стихотворение из письма фронтовика Александра Луханина от 9 апреля 1943 года: «Я приеду к тебе, дорогая, / Если ждать не устанешь меня. / Если ты, как и я ненавидишь, / Тех, кем начата эта война…» В письме из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея Герой Советского Союза Николай Самароков 11 мая 1945 года пишет весточку матери о том, что он жив и здоров, горд, что ему вместе с подразделением удалось дойти до Берлина и своими глазами увидеть жителей освобожденных стран.

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