В Москве прошла выставка Татьяны Боженовой

1 июля в Москве в Усадьбе Роден на территории Московского союза художников состоялись творческий вечер и художественная выставка «Татьянин день», посвященные юбилею Татьяны Боженовой. Гости могли увидеть более 30 живописных полотен. Среди них – натюрморты, портреты, а также серии изображений экзотических растений и птиц.

Для творчества художницы характерен чистый, солнечный взгляд на мир. Ее экспрессивная манера восходит к традициям постимпрессионизма в духе Поля Гогена, а излюбленный мотив – яркая, поражающая воображение природа южных широт.

Татьяна Боженова родилась в 1954 году в Брянской области. Все детство и юность провела в Забайкальском крае в Чите. Более 40 лет проработала стоматологом-хирургом в военных госпиталях от Владивостока до Будапешта. Творчеством она занималась всю жизнь, но полностью посвятить себя любимому делу смогла уже после выхода на пенсию. Вместе с тем, сама она отмечает, что профессиональная деятельность помогла ей раскрыться как художнице: работа стоматолога требует ювелирной точности, которой Татьяна следует в своих работах.