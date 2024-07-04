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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Москве прошла выставка Татьяны Боженовой

В Москве прошла выставка Татьяны Боженовой

editor
By editor
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попугаи

1 июля в Москве в Усадьбе Роден на территории Московского союза художников состоялись творческий вечер и художественная выставка «Татьянин день», посвященные юбилею Татьяны Боженовой. Гости могли увидеть более 30 живописных полотен. Среди них – натюрморты, портреты, а также серии изображений экзотических растений и птиц.

Для творчества художницы характерен чистый, солнечный взгляд на мир. Ее экспрессивная манера восходит к традициям постимпрессионизма в духе Поля Гогена, а излюбленный мотив – яркая, поражающая воображение природа южных широт.

Татьяна Боженова родилась в 1954 году в Брянской области. Все детство и юность провела в Забайкальском крае в Чите. Более 40 лет проработала стоматологом-хирургом в военных госпиталях от Владивостока до Будапешта. Творчеством она занималась всю жизнь, но полностью посвятить себя любимому делу смогла уже после выхода на пенсию. Вместе с тем, сама она отмечает, что профессиональная деятельность помогла ей раскрыться как художнице: работа стоматолога требует ювелирной точности, которой Татьяна следует в своих работах.

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