Яков Халип. Манежная площадь. Иллюминация 7 ноября. 1936 © Галерея Люмьер

Еврейский музей и центр толерантности представляет ежегодный летний фестиваль фотографии «Скрытая перспектива», его мероприятия охватят как классику фотоискусства, так и работы современных авторов. Для Еврейского музея и центра толерантности фотография всегда была одним из приоритетных направлений: работы известных мастеров участвовали как в больших тематических проектах, так и в монографических выставках. Важным направлением выставочной деятельности музея является изучение искусства авангарда, в котором фотография занимает одно из важнейших мест.

Центральным событием первого фестиваля стала выставка «Истоки советской фотографии. 1920–1930-е годы» из коллекции Галереи Люмьер.

Экспозиция посвящена первым десятилетиям истории советского фотоискусства — периоду смелых экспериментов, когда новаторские решения в области композиции, ракурсной съемки, кадрирования, фотоколлажа стали основой нового визуального языка, отвечали всему спектру агитационных задач советского государства. В это время стремительно развивалась репортажная фотосъемка — фотокорреспонденты становились главным рупором перемен. Выставочный проект объединяет знаменитые и малоизвестные кадры классиков фоторепортажа: Аркадия Шайхета, Якова Халипа, Марка Маркова-Гринберга, Эммануила Евзерихина, Михаила Прехнера, Наума Грановского. Их работы для ведущих официальных газет и журналов формировали образ первого в мире социалистического государства.

Выставка состоит из шести монографических разделов, раскрывающих творчество каждого фотографа посредством серий и фотоочерков — ведущей жанровой формы советской фотожурналистики середины 1930-х годов. Ставшие хрестоматийными, кадры посвящены ярким историческим событиям из жизни страны (встреча челюскинцев в объективе Марка Маркова-Гринберга, спасение героев-папанинцев с арктической станции «Северный полюс — 1» в работах Якова Халипа), быту города и деревни (Аркадий Шайхет), сельскому хозяйству и производству (Марк Марков-Гринберг), меняющемуся образу Москвы (Наум Грановский, Михаил Прехнер) и будням юного поколения (Эммануил Евзерихин).

Центральный раздел составили отпечатки поздней авторской печати и винтажи периода 1920–1930-х годов. В экспозиции также представлены известные портреты-плакаты, воплотившие собирательный образ советского человека: «Комсомолец за штурвалом бумагоделательной машины» (1929) Аркадия Шайхета, «Знатный шахтер Никита Изотов» (1934) и «Повариха» (1930) Марка Маркова-Гринберга. Выставка позволяет проследить формирование индивидуальных стилей каждого автора, их творческое развитие и поиски, оценить вклад советских репортеров в создание нового визуального высказывания на стыке идеологического и художественного эксперимента.

В экспозицию вошло более двухсот работ, отобранных куратором Галереи Люмьер Натальей Григорьевой-Литвинской специально для проекта в Еврейском музее и центре толерантности. Уникальные отпечатки, собранные за последние тридцать лет, ранее демонстрировались на групповых и персональных выставках в России и за рубежом, но в таком составе публика их увидит впервые.

Аркадий Шайхет. Экспресс. 1939 © Галерея Люмьер

Марк Марков-Гринберг. Ясли-сад Государственного подшипникового завода (ГПЗ-1). ВСХВ из кубиков. 1930-е гг. © Галерея Люмьер

Михаил Прехнер. Здание Наркомзема. 1930-е гг. © Галерея Люмьер

Наум Грановский. Крымский мост. 1938 г. © Галерея Люмьер

Наум Грановский. Проезд между Сухаревой башней и Институтом Склифосовского. 1933 г. © Галерея Люмьер

Наум Грановский. Шуховская башня. Радиостанция «Коминтерн». 1929 г. © Галерея Люмьер

Михаил Прехнер. Авиамоделист. 1930-е гг. © Галерея Люмьер

Михаил Прехнер. Стоянка автомобилей у гостиницы «Метрополь». 1930-е гг. © Галерея Люмьер

Яков Халип. В дозоре. 1936 г. © Галерея Люмьер