РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваГде на ВДНХ провести яркую фотосессию

Где на ВДНХ провести яркую фотосессию

editor
By editor
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фотосессия-на-вднх

В летний сезон зеленая территория Главной выставки страны становится местом притяжения любителей атмосферных фотосессий. Специально для гостей Выставка и фолк-группа «Крапива» разработали тематический маршрут, где точно получатся идеальные летние кадры. Среди точек — сирингарий, Сочинская горка, экотропа, фонтан «Каменный цветок», Мичуринский сад.

Начать фотомаршрут можно в сирингарии, в зоне Ландшафтного парка «Природа культивируемая», которая знакомит гостей с природой, созданной руками человека. Для комфортных фотопрогулок в сирингарии проложены дорожки из природного камня светлых тонов и бетонной плитки, установлены новые скамейки.

Следующая точка — Сочинская горка, которая была создана в 1970-х годах по проекту ландшафтного архитектора С.И. Венчагова, лауреата государственной премии СССР в области ландшафтной архитектуры. В летний день белая ротонда отлично подходит как для романтичных фотосессий, так и сольных.

Одна из лучших локаций — воздушная экотропа в зоне Ландшафтного парка «Природа дикая». Высотные мостки поднимают на уровень крон и ведут через деревья, позволяя увидеть во всей красе заповедную Шереметьевскую дубраву. Здесь можно сделать эффектные кадры, на которых участники фотосъемки будто словно парить среди деревьев.

Гостям также предлагается отправиться в Минский сквер — уютное место для красивых и атмосферных фотографий. Расположен перед рестораном «Золотой колос», на берегу Каменских прудов. Если правильно подобрать ракурс, то можно снять одним кадром всю локацию.

Другая живописная точка на фотомаршруте — Мичуринский сад в Ландшафтном парке, в зоне, которая именуется «Природа культивируемая». Здесь посетители могут познакомиться с природой Выставки и ее фотогеничностью. Обширная территория позволяет сделать интересные ракурсы и запечатлеть весь сад.

Фонтан «Каменный цветок» — один из четырех знаменитых исторических фонтанов ВДНХ. На его фоне точно получатся красивые кадры на память о визите на Выставку. Идея композиция была навеяна Константину Топуридзе яркими образами уральских сказов Павла Бажова. Фонтан привлекает внимание пышными скульптурными деталями, в центре композиции — чаша в виде цветка, распускающегося среди самоцветов.

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