В Москве прошло тестирование летающего такси

В помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники» проходят испытания дрона-такси. Беспилотник, способный доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 километров, разработала компания-участник Московского инновационного кластера.

Габариты летательного аппарата (5 метров на 1,6 метра) сопоставимы с размерами автомобиля. Он может взлетать на высоту 150 метров и садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Дрон рассчитан на двух пассажиров, максимальная грузоподъемность — 300 килограммов, а скорость — 200 километров в час. Как отмечают разработчики, благодаря своим компактным размерам, малошумному электродвигателю, пассажирским и грузовым качествам он отлично подойдет для эксплуатации именно в городской среде.

«Москва системно поддерживает современные технологичные проекты. Причем речь не только о субсидиях или грантах. Мы стараемся создать все условия для их развития. Например, испытания перспективного беспилотника в “Лужниках” проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, различные проекты в сфере городской аэромобильности сейчас испытывают во многих мировых мегаполисах, в частности, в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сеуле и Барселоне.​

​

украли