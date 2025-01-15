В Москве реставрируют архитектурный ансамбль Коронационного убежища

Приют для содержания и лечения неимущих был заложен в Москве в районе парка Сокольники в 1898 году и назван Коронационным убежищем в честь коронации императора Николая II. Проект по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Приют создавался для одиноких и престарелых людей, а также хронических больных, в том числе и детей, требующих специального ухода и лечения. На церемонии закладки первого камня в августе 1898 года лично присутствовал император Николай II вместе с императрицей Александрой Федоровной. Первоначальный проект комплекса выполнил архитектор Александр Обер. После его кончины работы продолжил архитектор Александр Мейснер. Основу архитектурного ансамбля составили два здания в стиле эклектики, украшенные башенками и поставленные симметрично друг другу: один корпус был предназначен для взрослых, второй – для детей.

Первые пациенты поступили в Коронационное убежище уже в январе 1901 года. А в 1902-м на его территории по проекту архитектора Ивана Кузнецова было построено еще одно здание — Дом призрения для неизлечимых больных. Средства на его строительство пожертвовала семья московского промышленника Ивана Денисовича Баева. После революции 1917 года Коронационное убежище было закрыто, но его здания сохранили медицинский профиль. В октябре 1922 года Коронационное убежище было переименовано в «Городскую больницу хронических больных имени В.Г. Короленко». Последующее развитие комплекс «Коронационное убежище» получил уже после 1930-х гг., когда в его корпуса будут переведены городская клиническая больница кожно-венерологического профиля им. Короленко и Кожно-венерологический институт им. В.М. Броннера. В наши дни исторический комплекс зданий занимает Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии Минздрава России.

Цель предстоящих работ – реставрация с приспособлением для современного использования комплекса зданий Коронационного убежища и Дома призрения имени Баева. «Основной блок работ посвящен реставрации фасадов, включая раскрытие заложенных проемов, архитектурно-лепной декор, штукатурные тяги, кирпичную кладку. Также воссоздаются оконные блоки с исторической расстекловкой, выполняемой по архивным материалам. В интерьерах будет отреставрирована лестница, включенная в предмет охраны памятника», — рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Кирилл Кунаков. Кроме того, здание приспособят под консультационно-диагностическое отделение.

Заказчик – Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Генеральный проектировщик – ООО «ПСК СТРОЙМОНОЛИТ».