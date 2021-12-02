Молодежный форум «Наследие» объединил более 30 000 участников со всей России

С 25 по 27 ноября 2021 г. состоялся IV Молодежный форум «Наследие». Он проходил в актуальном онлайн-формате и собрал более 30 000 участников со всей России. Студенческий конкурс объединил более 100 учащихся из 13 ведущих профильных вузов страны. А в экспертный состав вошли более 50 специалистов в области урбанистики, реставрации, архитектуры, дизайна, социологии и экономики из России, Германии, Южной Кореи и Нидерландов.

Ключевыми темами обсуждения стали вопросы сохранения культурного наследия и включения исторических памятников в жизнь современных мегаполисов. Форум проводился в три этапа: деловая конференция, студенческий конкурс и фестивальный день.

Деловая конференция

Деловая программа, партнером которой выступил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), собрала представителей профессионального и научного сообщества, органов власти и профильных СМИ. На пленарной сессии выступили руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, проректор НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич, а также урбанисты, архитекторы и другие специалисты. Они обсудили возможности наделения памятников актуальными функциями, отвечающими потребностям жителей, а также преимущества и вызовы, возникающие при интеграции старинных зданий в городскую жизнь.

По словам Алексея Емельянова, в Москве ежегодно реставрируется более 100 исторических достопримечательностей. В частности, спикеры рассказали о реорганизации таких актуальных для жителей и гостей столицы объектов, как: Миусское трамвайное депо, которое превратилось в крупнейший гастрономический квартал Европы, музей на базе электростанции ГЭС-2, современные апартаменты и арт-пространство в здании бывшей фабрике «Большевик», Московском Императорском воспитательном доме И.И. Бецкого и Центральном телеграфе.

В рамках круглых столов эксперты затронули актуальные темы формирования историко-культурного кода мегаполиса, защиты архитектурных памятников от изменений климата и сохранения экологии при ведении реставрационно-строительных работ, преобразование инфраструктуры нового поколения, роль жителей и современных цифровых технологий в области сохранения наследия.

Генеральным партнером Генеральным партнером мероприятия выступила компания Betskoy — девелопер проекта реставрации и комплексного развития территории Императорского Московского Воспитательного дома, крупнейшего комплекса дореволюционного периода в Москве. Именно этот ансамбль стал объектом работ в рамках студенческого конкурса. Некоторые идеи конкурсантов в перспективе также найдут реализацию в рамках текущей реставрации и приспособления Воспитательного дома.

Также партнером деловой программы IV форума «Наследие» выступила компания VOS’HOD, которая много работает с памятниками культуры и с большим вниманием к ним относится: занимается реставрацией с приспособлением под современное использование Центрального телеграфа и взяла под патронаж Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.

Соглашение о партнерстве

Во время онлайн-конференции состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между столичным Департаментом культурного наследия и НИУ ВШЭ, в рамках которого организации будут обмениваться информацией и оказывать друг другу экспертную поддержку, касающуюся развития культурной среды города.

Студенческий конкурс

В рамках одного из круглых столов для студентов и молодых специалистов из разных регионов России была реализована отдельная программа, в которой участники из Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Владимира, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Крыма представили концепции развития объектов культурного наследия своего города как новых точек притяжения для жителей и туристов. На защиту были представлены следующие проекты:

арт-резиденция с мастерскими, экспозициями и кафе в усадьбе Т.И. Рябининой в Нижнем Новгороде;

общедоступный парк с рестораном и медиацентром в усадьбе генерала Чернова в Санкт-Петербурге;

центр творчества и современного искусства с коворкингом, выставочными залами, музеем, арт-студией гончарного мастерства и кафетерием в бывшей дворянской богадельни Зинаиды Рахмановой во Владимире;

возвращение музею первого трамвая и казанской конки роли центра общественной жизни и связующую роль между разными частями города в Казани;

школа искусств в усадьбе Пачаджи в Бахчисарае.

Для студентов из Москвы проходил конкурс по реставрации Императорского воспитательного дома, крупнейшего дореволюционного памятника архитектуры столицы. 26 ноября состоялась защита проектов, за которой в прямом эфире могли наблюдать и проголосовать за лучшие работы зрители форума.

Победителем конкурса стала команда № 3, предложившая открыть на территории исторического здания современный комплекс «Город профессий». Это обширное культурное пространство с презентационными залами, коворкингом, литературным салоном, предприятиями общественного питания и ландшафтным парком. Второе место завоевала команда № 8 с проектом «Студенческий кампус», включающим общежитие, музей и галереи и торгово-развлекательный центр. Третье место заняла команда № 4 с концепцией «Школа моды и дизайна», согласно которой должны быть созданы площадки для получения образования, проведения выставок и мероприятий. Зрители также участвовали в выборе победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Абсолютное большинство голосов получила команда № 6 с концепцией «Дом детства», включающей музей детства, где посетители смогут проследить развитие игровых технологий и интернета.

«Мы сделали акцент на включенность студентов и кураторов. Поэтому впервые после окончания форума отметим самых активных участников среди студентов, а также команду, которая работала наиболее сплоченно. А команду, занявшую первое место, мы традиционно наградим на ежегодной торжественной церемонии с участием Мэра Москвы Сергея Собянина «Московская реставрация – 2021», которая состоится в декабре, — сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Конкурсные проекты ребят прокомментировал Кирилл Ильичев, исполнительный директор компании Betskoy: «Императорский Воспитательный дом — по-настоящему уникальный архитектурный ансамбль, требующий очень внимательного подхода. Нам было очень важно услышать мнение совсем юных специалистов и вместе с ними посмотреть на процесс реставрации и приспособления ансамбля свежим взглядом. Участники конкурса приятно удивили нас большим количеством концепций и идей. Были и вполне прагматичные задумки, и очень смелые креативные предложения. Нам есть, что взять на вооружение и думаю, что некоторые решения из конкурсных работ будут учтены при проведении работ по сохранению памятника».

Фестивальный день

Завершил форум фестивальный день, в котором приняли участие более 15 000 человек со всей России. Программа была посвящена искусству, архитектуре и дизайну и состояла из образовательных лекций, мастер-классов и квиза для всех желающих. Спикерами выступили преподаватели университета «Синергия» и ведущие эксперты профессионального сообщества.

Партнером фестивального дня стал Московский финансово-промышленный университет «Синергия».

«Форум «Наследие» стал настоящим праздником для всех тех, кто ценит исторические памятники и осознаёт необходимость сохранения культурного наследия нашей страны. За последние три дня студенты ведущих вузов России смогли послушать известных специалистов в области дизайна, архитектуры, экономики и рекламы. Именитые представители креативных индустрий поделились с ребятами своими знаниями и опытом, подарили им частичку своей души и своего профессионализма. Студентам также дали возможность внести свой вклад в преобразование городской среды в ходе проектной работы по реставрации Московского императорского воспитательного дома. Нет никаких сомнений, что прошедший форум повысит интерес молодёжи к творческим профессиям, а также заострит внимание общественности на проблеме сохранения исторического наследия», — отметил ректор Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Артем Васильев.

Также во время фестиваля студенты презентовали свои работы в области сохранения наследия в формате «печа-куча»: приспособление усадьбы XIX века, заблудшие в Хилтон, майнкрафт в Царицыно, музей «Огни Москвы», реставрация плана города Москвы 1914, реставрация «Воспитательного дома» от Гимназии МГУ им Ломоносова. Кроме того, зрители просмотрели видеоинтервью-исследование «Ярмарка вакансий. Для тех, кто хочет работать с наследием», созданное студентами университета «Синергия». Оно было посвящено необходимым компетенциям, стажировкам и адаптации начинающих специалистов в области сохранения культурного наследия.

Помимо этого, в ходе фестивального дня проект студентов и преподавателей университета Правительства Москвы «Лаборатория квеста» организовал для всех участников мероприятия увлекательный архитектурный квест.

Записи всех трансляций доступны на сайте форума и YouTube-канале столичного Департамента культурного наследия.

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