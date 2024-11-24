РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

LIFESTYLE

Юрий Стоянов рассказал о том, как заставил Никиту Михалкова петь по телефону

Москва

Московский еврейский кинофестиваль открылся премьерным российским показом фильма Джонатана Глейзера «Зона интересов»

Москва

«Про девочку» – выставка «искусство открытого сердца» концептуального художника Наталии Лукомской открылась в Москве

LIFESTYLE

«Когда мы были вместе, это была гремучая смесь!»: Ирина Безрукова рассказала о детских проделках

Москва

На большом воздушном шаре: историю воздухоплавания представили на ВДНХ

366INFO.RU

Мосгорнаследие презентовало спецвыпуск журнала «Московское наследие»

ЮФО

В Сочи завершили съёмки одного из фрагментов семейного блокбастера «Чебурашка 2»

Москва

В Эрьзя-Центре показали новый фильм Михаила Жебрака о Степане Эрьзе

ДомойLIFESTYLEЮрий Стоянов рассказал о том, как заставил Никиту Михалкова петь по телефону

Юрий Стоянов рассказал о том, как заставил Никиту Михалкова петь по телефону

editor
By editor
34
юрий стоянов
Актер Юрий Стоянов в гостях «Шоу Воли» на ТНТ. Фото © пресс-служба ТНТ

Каждое воскресенье зрители ТНТ получают заряд хорошего настроения на всю неделю вместе с «Шоу Воли». Выходные дни не стали исключением: вышел свежий выпуск программы, а гость эфира – актёр Юрий Стоянов.

Актер объяснил Павлу Воле, почему всю жизнь хотел сыграть Брежнева (в этом году мечта сбылась – он появился в образе генсека в сериале «Игры). Оказывается, в юности Стоянов несколько раз встречался с Леонидом Ильичом. Дело в том, что Юрий Николаевич учился на параллельных курсах вместе с внучкой политика Викторией и дружил с ней. Знаменитый дедушка обязательно приезжал к девушке на День рождения, куда приглашали и Стоянова. На этих празднованиях юноша имел возможность пообщаться с руководителем СССР, а однажды осмелел и рассказал Брежневу анекдот про Брежнева.

Впрочем, политик – не единственный собеседник, разговор с которым Юрий Николаевич запомнил на всю жизнь. Много лет назад ему позвонил по телефону Никита Михалков, но звезда «Городка» не поверил в то, что на другом конце провода знаменитый кинорежиссер.

«Дело было 1 апреля. Он звонит и говорит: «Алло, Юрий Николаевич? Это Никита Михалков». А я отвечаю: «Никита, да пошел ты…». Он перезванивает и произносит: «Поразительно, сегодня уже во второй раз слышу эту фразу. До этого от Ильи Олейникова». То есть от моего партнера. Я не мог поверить, неужели действительно Никита Михалков?! Как доказать?! Попросил его спеть «Я шагаю по Москве». И он спел, а когда закончил говорит: «Могу еще и «Шмеля», – вспоминает Стоянов.

С таким оригинальным подходом, Юрий Николаевич нашел управу и на многочисленных телефонных мошенников. Разумеется, для них у всегда готов оригинальный ответ.

«Когда они звонят, я меняю чуть-чуть голос и говорю: «Я, болгарин по национальности, колдун в пятом поколении, внучатый племянник Ванги, насылаю на тебя проклятье, которое начинает действовать ровно через десять секунд. Десять, девять, восемь, семь…», – поделился ноу-хау Стоянов.

Предыдущая статья
Московский еврейский кинофестиваль открылся премьерным российским показом фильма Джонатана Глейзера «Зона интересов»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru