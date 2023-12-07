В Москве состоялась премьера инклюзивного спектакля «Автобусный сезон» Ларисы Никитиной.

30 ноября на площадке театральной лаборатории «КукLab» на Смоленской состоялась премьера спектакля «Автобусный сезон» в постановке режиссера Ларисы Никитиной. Над постановкой вместе с режиссером работали актёры театра ИнклюзиON, вокалисты, любопытные до театра и неуспокоенные жизнью люди.

Поздравить всех причастных с премьерой пришли гости и друзья. В зале не было свободных мест! Специально для спектакля «Автобусный сезон» была написана крутая музыка и ремиксы от Екатерины Светлой и Alexvas. Постановщики стерли границы между зрительным залом и сценой так, что действующие лица спектакля находились буквально на расстоянии вытянутой руки от зрителей.

В основу спектакля режиссёр положила документальные рассказы, откровения, монологи и наблюдения людей с инвалидностью и без. И получилось, я вам скажу, очень здорово!

Сюжет заводит нас в тесное замкнутое пространство автобуса, где кипят страсти, драмы, рассказываются истории, которые потом умелые авторы накладывают на ноты и музыку. А потом это всё рождается в песнях, зонгах, криках души.

«Мне было важно найти общую ноту спектакля, донести её до зрителя и верить, что именно эта нотка, слово, молчание отзовётся в чьём-то сердце», - рассказывает актриса спектакля Ксения Каратыгина.

Спектакль получился пластичный, музыкальный, очень глубокий.

«Для меня премьера прошла волнительно, потому что давила многозадачность, ответственность за все процессы, широкий диапазон вынужденных взаимодействий, - рассказывает режиссёр Лариса Никитина, - на премьере порадовалась, так как видела и слышала живых людей на сцене, и всё, что делали на репетициях случилось почти без потерь. Это супермаркет слаженности для премьерного показа».

Всё это только маленькая часть того, что испытывает режиссёр в день рождения своего нового спектакля.

«Мне важно, чтобы у зрителя в голове случился свой спектакль. Нет цели угодить всем, но раздражить по-человечески, заставить думать, услышать хоть одно «то самое» слово, звук, паузу, через которое случится попадание в историю. И это напрямую зависит от того, правильно ли мы нашли инструменты в этом спектакле».

А ведь правильно говорят! Театр случается не на сцене, театр случается у нас в голове! В голове каждого зрителя!

Фото - Ирэна ЕРШОВА