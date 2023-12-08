Иконописные редкости

БОГОМАТЕРЬ НЕБО И ХРАМ БОЖЕСТВА. Середина – третья четверть XIX века. Центральная или Южная Россия. Оклад: вторая половина XIX века (?). Дерево, масло; медный сплав, чеканка. 40 × 30,5 см. Собрание И.А. Сысолятина

Выставка знакомит с произведениями, выходящими за рамки обычного иконографического репертуара русского церковного искусства. На ней представлены как иконы редких сюжетов, так и произведения, отличающиеся неожиданными вариантами традиционных изображений или уникальными и непривычными деталями их композиций. Основную часть экспонатов выставки составляют иконы конца XVII – начала XX века из частного собрания И.А. Сысолятина. Они дополнены раритетными произведениями из коллекции Музея имени Андрея Рублева, некоторые из них были специально отреставрированы к этому событию.

Круг представленных сюжетов широк и многообразен. Это редко встречающиеся варианты изображений Святой Троицы, Христа, Богоматери и событий Евангельской истории, гимнографические и дидактические сюжеты, иллюстрации евангельских притч, литургических песнопений и нравоучительных сочинений, а также необычные образы широко почитаемых и малоизвестных святых.

Многие редкие сюжеты пришли в русскую иконопись в Новое время, когда происходили существенные изменения в религиозной жизни российского общества, проявившиеся, в том числе, в возросшем интересе к Священной истории, богословию и догматике. Источником необычных композиций часто служили произведения классической западноевропейской живописи, известные в России благодаря гравюрам, литографиям и фототипиям.

Среди представленных на выставке произведений отдельного внимания заслуживает ряд малоизвестных богородичных икон – Псково-Печерская, Озерянская, Пюхтицкая, Избавление от бед страждущих, Сучавская (Процветшая), Слово Плоть бысть и другие. Большой интерес представляют иконы святых, почитание которых носило локальный характер, таких как преподобный Никандр Псковский.

География создания этих произведений чрезвычайно широка – от Оружейной палаты до отдаленного Севера и Сибири. Новое время представлено столичными и региональными памятниками. Большую группу составляют старообрядческие иконы, происходящие как из широко известных, так и малознакомых художественных центров (Палех, Мстёра, Выг, Романов-Борисоглебск, Гуслицы, Сызрань, Невьянск, Калуга, старообрядческие поселения Верхневолжья, Румынии и Литвы). Большой интерес представляют подписные работы московского иконописца Ивана Полякова, холуянина Михаила Сивкова, красноярского мастера Тимофея Ростовцева.

Кураторы выставки – главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела Н.И. Комашко и ученый секретарь ЦМиАР М.И. Яковлева.

ПРЕПОДОБНЫЙ НИКАНДР ПСКОВСКИЙ. Третья четверть XIX века. Северо-Западная Россия (Псков?). Дерево, темпера. 31 × 26,2 см. Собрание И.А. Сысолятина

ИСЦЕЛЕНИЕ РАССЛАБЛЕННОГО. Середина – вторая половина XVIII века. Подмосковье. Дерево, темпера. 31,5 × 26,2 см. ЦМиАР КП 1309

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 1820 год. Тимофей Семенович Ростовцев, Красноярск. Дерево, холст, масло. 62,5 × 38,7 см. Собрание И.А. Сысолятина