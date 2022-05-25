В Москве состоялась премьера масштабной исторической военной драмы «Аманат»

24 мая в киноцентре «Октябрь» состоялась российская премьера фильма режиссёров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева «Аманат» производства киностудии «Даггер Филм». Гостями премьеры стали актёры фильма заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Гусева, народный артист Российской Федерации Андрей Соколов, Амин Хуратов, Нина Гизбрехт, Фархад Махмудов, Арслан Мурзабеков, Наби Ахмедов, Дмитрий Соломыкин, Андрей Фомин, Фёдор Лавров, Александр Мичков, Василий Мичков, Надежда Некрасова. Также премьеру посетили Варвара Шмыкова, Янина Студилина, Ольга Кабо, Равшана Куркова, Александр Цыпкин, Анастасия Макеева, Светлана Журова, Оксана Фёдорова, Игорь Жижикин, Лена Катина, Вячеслав Макаров, Маша Вебер, Маргарита Аброськина, Алеса Качер, Константин Андрикопулос, Ксения Суркова, Анастасия Гребенкина и другие.

Почётными гостями премьеры стали Глава Республики Дагестан Сергей Меликов, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального Агентства по Делам Национальностей Игорь Баринов и директор ФГБУ «Дом Народов России» Анна Андреевна Полежаева.

Вечер премьеры открыло выступление Театра Танца Анны Кузнецовой и Московского хореографического ансамбля народного танца «Адат».

Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов поделился мнением о значении кинокартины: «Очень символично, что фильм вышел в этом году, который президент страны Владимир Владимирович Путин объявил Годом культурного наследия. Для нас это имеет колоссальное значение. Погружая нас в эпоху Кавказской войны, картина помогает понять, каким образом достигалось единство между народами. Хочу, чтобы его посмотрела молодёжь. Фильм даёт сигнал, как люди должны относиться друг к другу».

В рамках официальной части с речью выступил Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Он поблагодарил актёров за замечательную работу и отметил, что фильм уже начал получать международное признание, был с успехом продемонстрирован в Республике Азербайджан. Говоря о премьере, он подчеркнул: «Суть этой картины – не война, не сражение, а любовь к Родине и готовность в любой ситуации эту Родину защитить».

Генеральный продюсер фильма «Аманат» Шамиль Джафаров: «Аманат – это залог верности и чести. Наш фильм как раз об этих понятиях и их актуальности в наше время».

Руководитель Федерального Агентства по Делам Национальностей Игорь Баринов: «Сейчас принципиально важно доносить исключительно достоверную информацию обо всех событиях, не допускать искажений и спекуляций. К чему это может привести, мы все знаем. Мы задействуем разные форматы: это и выставки, и фестивали. И концерты, и этнотуризм, и многое другое. С удовлетворением могу отметить, что пришло время и художественных фильмов. Это – фильм о праве истории, о разных людях и их хороших отношениях, о чести, верности и долге».

На премьере фильма «Аманат» также состоялась торжественная церемония награждения съёмочной группы картины и её создателей за заслуги в области культуры и искусства. Генеральный продюсер картины Шамиль Джафаров и режиссёры фильма Рауф Кубаев и Антон Сиверс получили почётное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан». Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Гусева награждена медалью имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодёжи». Почётные звания «Заслуженный артист Республики Дагестан» получили народный артист Российской Федерации Андрей Соколов, заслуженный артист Российской Федерации Фархад Махмудов, а также актёры Арслан Мурзабеков, Даниил Страхов и Амин Хуратов. Благодарность Главы Республики Дагестан объявлена актрисе Нине Гизбрехт, оператору-постановщику фильма Антону Дроздову-Счастливцеву, художнику-постановщику фильма Константину Пахотину и художнику по костюмам Татьяне Надбитовой. Почётной грамотой Республики Дагестан награждена киностудия «Даггер Филм».

В основе сюжета картины – реальная история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошёл в историю как «великий заложник», и фильм – это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служении отчизне и верности данному слову станет ключевым для фильма.

В кинотеатральный прокат картина выходит 26 мая.

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