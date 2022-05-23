Стартовали съемки сериала «Агентство»

20 мая 2022 года стартовали съемки социального сериала о скрытой индустрии эскорта — «Агентство». Сериал снят для онлайн-кинотеатра PREMIER. В проекте покажут изнанку одной из самых скрытых индустрий, где ломается огромное количество жизней молодых девушек.

По сюжету, Денис, молодой парень, узнает, что любовь всей его жизни, Настя, занимается эскортом. В ответ на это Денис, вместе с другом Никитой, открывает эскорт агентство и решает вернуть Настю и «купить» ее любовь на заработанные деньги. Бизнес, который начался как авантюра двух друзей, превратил их жизнь в нескончаемые проблемы.

Тема эскорта в современной России с каждым годом становится все актуальнее. Большое количество девушек обращаются к такому заработку из-за желания побыстрее заработать или из-за реальных трудностей. Но никакая причина не может стоить цены, которую придется заплатить в этом бизнесе.

Создатели проекта надеются донести до молодой аудитории мысль, что быстрые деньги и роскошный образ жизни являются лишь глянцевой обложкой, за которой скрываются бессчетное количество преступлений, вплоть до торговли людьми и убийств.

Режиссёром «Агентства» выступил Антон Меньшиков. Главные роли исполнят: Дарья Алыпова, Владислав Коноплев, Григорий Верник, Елизавета Долбникова, Ангелина Пахомова и др. Всего в сериале будет 10 серий по 30 мин. Проект эксклюзивно будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра PREMIER.

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