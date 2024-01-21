В Москве состоялась премьера сериала «Клипот»

В кинотеатре Музея Москвы состоялся показ нового сериала, психологического триллера «Клипот». Проект студии «Грин Скрин Продакшн» создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Клипот» – это история о том, какими могут вырасти дети, которые имеют все, кроме любви. Группу молодых людей арестовывают по подозрению в экстремистской деятельности. Все они представители «золотой молодежи»: художница, выпускник иностранного вуза, дочь губернатора, активистка. Они отказались от общепринятых ценностей, устраивали провокации и шантажировали известных людей. Вот только в глазах общественности они — мятежники и нарушители порядка, а в своих собственных — борцы за прекрасный мир будущего.

Показ посетили актеры Иван Мулин, Карина Александрова, Василина Юсковец, Евгения Евстигнеева, Евгения Ахременко, продюсеры Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Антон Калинкин, генеральный директор «Амедиа Продакшн» Вадим Соколовский, писатель и журналист Марина Юденич, писатель Константин Образцов и другие.

После просмотра состоялась дискуссия с журналистом и писателем Мариной Юденич и авторами проекта – сценаристами Ольгой Шведовой и Дмитрием Петровским.