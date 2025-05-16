В Москве состоялась премьера спектакля «Пир во время чумы» Академии Н.С. Михалкова

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова показала премьеру постановки «Пир во время чумы», созданную по мотивам «Маленьких трагедий» Александра Пушкина. Показ состоялся в Учебно-театральном комплексе ГИТИС. Режиссёром-постановщиком спектакля выступил Андрей Левицкий.

Идея создания спектакля зародилась по итогам работы творческой лаборатории театрального режиссёра Андрея Левицкого как учебная постановка со слушателями Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.

Премьеру посетил художественный руководитель актёрской мастерской Академии, народный артист Никита Михалков: «Я считаю, что это очень самостоятельная, очень мощная работа. Андрей Левицкий сделал очень серьёзное высказывание. Всё-таки это Пушкин, и то, что режиссёр так лихо соединили его «Маленькие трагедии» в очень острую форму, – бесстрашно и рискованно. При этом при всей драматичности спектакля он очень пластичен, что редко бывает. Мне кажется, что наполненность, с которой ребята работают, достойна большого уважения. Артисты существуют абсолютно не находясь в зависимости от отношения к ним зрителя, и это важно».

«Пир во время чумы» – спектакль на стыке жанров и форм, исследование о границах человеческой природы и глубокое размышление о смысле жизни, пороках и смерти. В основе работы использован метод русского психологического театра. В спектакль вошли фрагменты из «Маленьких трагедий» Александра Пушкина: «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость».

Режиссёр-постановщик спектакля Андрей Левицкий подчёркивает, что этот спектакль – это серьёзное погружение в мир пушкинского замысла, попытка глубже исследовать театр поэтического представления. Александр Пушкин обозначал два элемента, создающие убедительный и эмоционально захватывающий сюжет: «истина страстей и правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах…». И в этом режиссёр видит главную задачу своей работы со студентами Академии.

В спектакле играют слушатели актёрской мастерской Академии Н.С. Михалкова. В постановочной группе: сценограф, художник по костюмам – Мария Рогожина, хореограф – Ирина Филиппова, режиссёр-педагог по работе с художественным текстом – Юлия Быстрова, художник по свету – Иван Радченко. В постановке звучат фрагменты произведений Дмитрия Дмитрия Шостаковича.

Премьера состоялась в знаменательный для Академии год – в 2025 году Академии кинематографического и театрального искусства исполняется десять лет.

Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в 2025 году в рамках реализации Национального проекта «Семья» государственной программы «Развитие культуры» федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Фото © Влад Зарудний, Пресс-служба Академии Н.С. Михалкова