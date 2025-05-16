В музее-заповеднике «Царицыно» открылась пятая по счету Триеннале текстильного искусства и современного гобелена — крупнейший международный конкурс работ, выполненных в технике ручного ткачества. В экспозиции представлено 83 работы художников из России, Белоруссии, Молдовы и Аргентины. Большинство работ были созданы специально для Триеннале. Тема этого года — «Многообразие связей. Нити, разрывы, соединения». Архитектурным пространством экспозиции занималось бюро PS Culture.

«Конкурс на участие в V Триеннале текстильного искусства и современного гобелена проходил с февраля по октябрь 2023 года. Из 175 заявок для участия в проекте жюри выбрало семь инсталляций для экспонирования в парке. Для нас это способ показать, что царицынский парк — это продолжение музея, альтернативное выставочное пространство. А также 32 текстильных арт-объекта и 43 классических гобелена. В конкурсе помимо уже состоявшихся художников приняли участие молодые мастера, что подтверждает востребованность жанра и высокий уровень образования в этой области декоративно-прикладного искусства», — рассказала генеральный директор Музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Триеннале текстильного искусства — один из главных выставочных проектов музея. Первая Триеннале прошла в «Царицыне» в 2011 году. За это время изначальная идея пережила ряд трансформаций, и нынешний проект, уже пятый по счету, представляет собой даже не выставку достижений ткацкого искусства, а сложный междисциплинарный форум, в котором принимают участие художники, работающие в традиционных техниках, и авторы, чьи работы тоже вытканы вручную, но из материалов, текстилем не являющихся: из арматурной сетки, алюминиевой проволоки, джутового каната, пластиковой лески, полиэтилена, бумаги.

Тема этого года — «Многообразие связей. Нити, разрывы, соединения» — позволила авторам свободно выражать свои мысли по поводу не самых очевидных взаимосвязей между людьми и загадочных явлений во Вселенной. Особенность «тканых» произведений позволяет экспериментировать и вкладывать в работу больше, чем способно различить человеческое зрение.

По сравнению с предыдущими годами, юбилейная Триеннале включает больше экспериментальных работ. Помимо традиционных «плоских» полотен, появились пространственные объекты, заполняющие залы Хлебного дома. В выставке участвуют художники из России, Белоруссии, Молдовы, Аргентины и Казахстана. Особое внимание привлечет шестиметровая работа аргентинского художника Хулиана Пеши, исследующего взаимосвязь текстиля и цифровых медиа. Инсталляции в парке будут расположены рядом с Оранжерейным мостом, а арт-объект «Портал» Александры Островской, выполненный в уникальной технике скульптурного вязания, будет отпущен по Верхнему Царицынскому пруду.

В рамках внеконкурсной программы состоится выставка мини-гобеленов — маленьких работ, которые помещаются на ладони. Среди участников — художники из нескольких стран, в том числе Христина Высоцкая из Беларуси, Гульшат Джураева из Казахстана, Катерина Лайм-Блоссом, Анна Гросицкая и Катя Абламская из России. Также состоится открытие сателлитной выставки «Нити: метод или образ», капсульной экспозиции «Микро – точка пересечения», подготовленной вместе с «Гильдией текстильщиков» Санкт–Петербурга, и сайт-специфик объекта «Сеть, в которой мы живем».

Триеннале текстильного искусства и современного гобелена — это проект, в рамках которого музей уже более десяти лет ведет активное исследование и актуализацию декоративно-прикладного искусства. Сегодня в «Царицыне» хранится уникальная коллекция авторских гобеленов мастеров из бывших союзных республик СССР, которая не имеет аналогов в мире. Музей продолжает развивать отношения с современными художниками, чьи работы, наряду с произведениями мастеров XVI–XVIII веков, пополняют музейную коллекцию.

Фото © пресс-служба Музея-заповедника «Царицыно»