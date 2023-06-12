В Москве состоялась торжественная церемония вручения премии «Золотой эфир»

8 июня 2023 года состоялась торжественная церемония вручения премии «Золотой эфир». В «Golden Palace» собралось «всё золото медиаиндустрии»: ведущие топ-менеджеры медиахолдингов и телеканалов, операторы связи, отраслевые СМИ, популярные артисты и звезды шоу-бизнеса, чтобы отметить окончание медиа-сезона 2022-23.

Организатором премии выступила Международная Академия связи при поддержке других профильных организаций.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв стал лауреатом премии в номинации «Лучший журналист, руководитель СМИ сезона».

Специальная награда «За выдающийся вклад в развитие телевидения и связи в России» в этот вечер была вручена первому Министру печати и информации Российской Федерации Михаилу Никифоровичу Полторанину.

Митя Фомин

Анита Цой

Настя Годунова

Всех гостей вечера ждали поздравления и выступления от топовых российских артистов: Мити Фомина, нар. арт. Аниты Цой, нар. арт. Евгения Герчакова, а так же почетным гостем была певица, актриса Анастасия Годунова.

В числе приглашенных гостей премии были представители Министерства Цифрового развития России, Фонда поддержки регионального кино России, Правительства Москвы, Газпром-Медиа, Президентского Фонда Культурных Инициатив России, Министерства культуры России, Агентство Креативных Индустрий, ведущие российские СМИ: Ведомости, Комсомольская Правда, РБК, Союз журналистов РФ, МК, Интерфакс, РИА Новости, молодежная передача «До 17 и старше». А также известные и успешные люди бизнеса и медиа индустрии.

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