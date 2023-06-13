Фонд Потанина объявил итоги I цикла конкурса «Профессиональное развитие»

Фонд Потанина представляет результаты I цикла конкурса «Профессиональное развитие» благотворительных программ «Эффективная филантропия», «Сила спорта», «Музей без границ» и «Стипендиальная программа Владимира Потанина». Победителями стали 24 специалиста: 13 – в номинации «Институциональный опыт» и 11 – в номинации «Индивидуальная траектория».

Всего на конкурс в I цикле было подано 120 заявок. В том числе 65 из них приходится на номинацию «Институциональный опыт»: 38 заявителей подготовили программы, рассчитанные на получение новых знаний, 27 – на трансляцию лучших практик. Еще 55 заявок поступило в номинации «Индивидуальная траектория». После проверки на соответствие формальным критериям к экспертизе было допущено 107.

Победители конкурса представляют организации разных типов: общественные организации (8), автономные некоммерческие организации (5), вузы (5), благотворительные фонды (2), музеи (2), частные учреждения (1), общественные движения (1).

По количеству победителей лидируют Иркутская область (5), Санкт-Петербург (4) и Республика Татарстан (3).

Благодаря грантовой поддержке сотрудники социально ориентированных, спортивных, музейных организаций, а также вузов смогут пройти индивидуальные программы обучения и углубить знания по профессиональным темам, либо транслировать свой опыт коллегам из других организаций.

В настоящее время завершен прием заявок на II цикл «Профессионального развития». Заявки на III цикл можно будет подавать с 22 июня, на IV цикл – с 4 сентября. Общий грантовый фонд конкурса составляет 100 млн рублей.

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