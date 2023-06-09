Телевизионная компания «Ред Медиа» встретила свой День рождения

8 июня 2023 года телевизионная компания «Ред Медиа» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг) встретила свой День рождения.

17 лет — повод подвести итог накануне «совершеннолетия». Это целая жизнь, наполненная энергией и движением вперед, которые позволили «Ред Медиа» стать одной из крупнейших российских компаний на рынке платного ТВ.

Дистрибуционный пакет «Ред Медиа» — один из самых сильных на рынке — включает в себя 39 телеканалов в самых востребованных жанрах: кино, спорт, путешествия, еда, музыка, хобби, познание, детский контент. В 2022 году в него вошли два новых телеканала: детский «Супергерои» и «Индия» — телеканал современных индийских киносериалов.

Мощная автоматизированная производственно-техническая база компании позволяет осуществлять формирование, выпуск и коммутацию десятков телеканалов. Аппаратно-эфирный комплекс «Ред Медиа» — один из самых современных в мире.

Библиотека контента собственного производства «Ред Медиа» насчитывает более 6,5 тыс. часов программ и документальных фильмов. Только за последние три года она пополнилась на 760 единиц кулинарной, музыкальной, исторической и приключенческой тематики. Несколько проектов созданы в партнерстве с Институтом развития интернета и Президентским фондом культурных инициатив — премьера состоялась в новом цифровом формате на топовых российских площадках.

Межпрограммное оформление и дизайн телеканалов, весь объем креативного промо создаются полностью in-house творческой командой «Ред Медиа». Ежегодно производятся тысячи анонсов для продвижения контента на телеканалах. Промо-кейсы компании – неоднократные победители российских и международных премий и фестивалей, только за последние три года креативные работы «Ред Медиа» завоевали 21 награду. Всего на счету компании 158 российских и международных наград.

В условиях послепандемийного периода, санкций и ограничений «Ред Медиа» продолжает сохранять свои позиции, активно расширяет ключевые сферы своей деятельности и развивает новые направления бизнеса.

С учетом масштабных геополитических изменений компания в кратчайшие сроки перестроила систему закупок контента с акцентом на работу с ведущими российскими производителями. В 2022 году в эфире киноканалов «Настрой кино!» состоялась 70 эксклюзивных кинопремьер, среди которых новинки отечественного кинематографа: «Герда», «Непослушник», «Мистер Нокаут», «Небо», «Первый Оскар», «Своя война. Шторм в пустыне».

Несмотря на изменение зрительских предпочтений в пользу новостного ТВ, в 2022 году «Ред Медиа» смогла не только сохранить свои аудиторные показатели, но и нарастить их: доля каналов «Ред Медиа» от тематического ТВ (Все 4+), с 2021 года по Январь-Апрель 2023 выросла на 24%*, а TVR% (Все 4+) на 25%.*

Компания продолжает активную работу по новому направлению, связанному с инвестициями в отечественное кино. Вслед за полнометражными художественными проектами «Герда», «Мой папа не подарок» и «Ряд 19», в новый этап инвестиций вошли документальные мини-сериалы «Кислород» и «Кислород 2. Эверест».

Роман Столярский, заместитель генерального директора «Ред Медиа»: «Весь путь, который мы прошли за 17 лет, был непростым, но мы смогли добиться значительных результатов. Профессионализм, решительность и любовь к работе — основа успеха нашей компании. Мы создаем высококачественный контент, который радует зрителей и помогает нашей компании сохранять лидирующие позиции в телевизионной индустрии. Я хочу поздравить весь коллектив «Ред Медиа» с праздником и пожелать еще больших творческих подвигов и достижений, блестящих проектов и новых свершений. Всегда оставайтесь лучшими в своей профессии и не переставайте радовать зрителей своим талантом и мастерством!»

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* Источник: Mediascope, TV Index Plus. Измерение тематических телеканалов (TAM), Россия (города 100 000+), 2023 за Январь – Апрель к 2021 за полный, по среднемесячным показателям, без учёта дачного смотрения.

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