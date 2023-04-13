«Великолепная пятерка» – новый анимационный фильм от создателей «Коты Эрмитажа»!

28 декабря в прокат выходит анимационный фильм о необыкновенной дружбе уличных собак с примой Большого театра. В праздничной атмосфере зимней Москвы XIX века отважные и дружные псы будут спасать постановку самого популярного балета в мире – «Лебединое озеро». Новая франшиза от создателей «Котов Эрмитажа».

Большой театр – легенда, он известен по всему миру, а «Лебединое озеро» – самый знаменитый балет!.. Именно эту постановку и предстоит спасти нашему герою – уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в Большой театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии — собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва. Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль.

Мультфильм повествует о важности дружбы, преданности и взаимовыручки. По сюжету уличный пес по имени Самсон – помесь корги и дворняги – знакомится с комнатной собачкой примы-балерины и узнает о похищении драгоценной диадемы Екатерины Великой, которую танцовщица должна была надеть на премьере. Самсон созывает своих уличных друзей и начинает кампанию по спасению балетной постановки.

Мультфильм выполнен в технике 3D с использованием новейших компьютерных эффектов. Роскошные исторические интерьеры самого прославленного театра в России, созданные художниками с необыкновенной детализацией, произведут впечатление на детей и взрослых. Волшебная музыка Петра Ильича Чайковского дополнит ощущение праздника и предновогодней сказки.

«Я давно хотел сделать мультфильм про собак с одной стороны и с другой — мне всегда хотелось сделать фильм, где действие идет во время спектакля. Так и родилась идея сценария анимации “Великолепная пятерка”. Я еще никогда не делал сюжета об ограблении так, что работа была очень интересной, но и очень сложной. По сути мне не только пришлось придумывать приключения уличной банды собак, воссоздать в мультфильме образ дореволюционной Москвы, но и поставить фрагменты балета "Лебединое озеро". На мой взгляд, нашей команде удалось продвинуться вперед в уровне анимации, так что зрителя в кино ждет увлекательнейший аттракцион. Огромное спасибо кинотеатрам, что они поверили в наш мультфильм “Коты Эрмитажа” и, надеемся, что “Великолепную пятерку” ждет не меньший успех!», – рассказывает о мультфильме режиссер и продюсер Василий Ровенский.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.