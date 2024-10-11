В Москве состоялся фееричный показ бренда SOLANGEL дизайнера Ирены Сопрано

В рамках Недели моды в Москве российский бренд SOLANGEL пригласил знаменитостей на свое ежегодное дефиле.

Как оказалось, наряды этой российской марки давно уже полюбились мировыми знаменитостями. Подобные кристальные платья есть в гардеробе у Бейонсе, Леди Гаги, Кристины Агилеры, Мадонны, Пэрис Хилтон и многих многих других.

А теперь в сверкающих нарядах бренда прошлись по подиуму и дочери телеведущей Ксении Бородиной. 14-летняя Маруся и 8-летняя Теона впервые попробовали себя в роли моделей.

В первом ряду на показе блистала и группа «Фабрика». Девочки приехали на дефиле в кристальных дизайнерских платьях.

В этот вечер на показе присутствовали самые сливки московской богемы, а так же звезды шоу бизнеса. SOLANGEL в очередной раз произвел настоящий фурор в мире моды.

Фото – Дима ПЕЛЛЕР