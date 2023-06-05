В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна»

2 июня 2023 года в московском театре «Градский Холл» состоялся финальный концерт масштабного конкурса этнической музыки «Вся страна», организованного Российским музыкальным союзом (РМС) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Зрителями концерта стали более 400 человек в зале, а также более 200 000 человек, присоединившихся к онлайн-трансляции.

Поддержать финалистов конкурса могли все желающие: билеты на концерт распространялись на безвозмездной основе, а трансляция концерта велась на нескольких площадках в интернете: на сайтах вся-страна-конкурс.рф и РМС, порталах «Культура.РФ» и «Одноклассники». Также концерт показали по местному телевидению в Бурятии, на сайте Донецкой филармонии и на официальной странице «ВКонтакте» Правительства Республики Мордовия. Кроме того, на сайте проекта вплоть до церемонии награждения победителей было открыто голосование за приз зрительских симпатий.

Финал конкурса получился ярким и запоминающимся. На протяжении концерта зрители в зале активно аплодировали, наблюдая за красочными музыкальными номерами в сопровождении видеосюжетов. Конкурсанты из восьми федеральных округов и новых территорий России представили по два номера: первый – из собственного репертуара, второй – подготовленный всего за две недели по заданию жюри. В результате жеребьевки музыкантам выпадал другой федеральный округ, и они должны были выбрать песню, символизирующую одну из культур округа. Все участники финала блестяще справились с заданием. Так, и музыканты, и зрители смогли не только познакомиться с культурами разных народов нашей страны, но и прочувствовать их особенности.

Выступления финалистов оценивали именитые члены жюри, присутствовавшие в зале: композитор, продюсер, народный артист РФ, художественный руководитель Московской государственной творческой мастерской под руководством Алексея Рыбникова, лауреат Государственной премии РФ, сопредседатель Совета РМС Алексей Рыбников; генеральный директор РМС, композитор, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева Александр Клевицкий; актер, музыкант, режиссер, композитор, художественный руководитель Студии SounDrama и Центра драматургии и режиссуры Владимир Панков; поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням Александр Шаганов; певица, композитор, режиссер, художественный руководитель фолк-группы «Солнцеворот», лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Анастасия Ведерникова; кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Национальной премии «Радиомания», ведущая программы «Фолк-альбом «Радио России» Людмила Осипова; программный директор Радио «Орфей» Игорь Летин.

Посовещавшись после концерта и распределив призовые места, члены жюри вышли на сцену, чтобы объявить победителей.

Первое место завоевал Чингис Раднаев (Дальневосточный федеральный округ / Республика Бурятия, город Улан-Удэ). Второе место было присуждено этно-группе «Ойме» (Приволжский федеральный округ / Республика Мордовия, город Саранск). Третье место занял Нерехтский рожечный хор (Центральный федеральный округ / Костромская область, Нерехтский район, город Нерехта). Победители получили денежные премии и дипломы лауреатов конкурса.

– Низкий поклон всем участникам и низкий поклон зрителям за горячую реакцию, за такой эмоциональный прием. Это было очень важно, – отметил композитор, продюсер, народный артист РФ, художественный руководитель Московской государственной творческой мастерской под руководством Алексея Рыбникова, лауреат Государственной премии РФ, сопредседатель Совета РМС Алексей Рыбников. – Одна из зрительниц сказала: «Это очень духоподъемно». В наше сложное время увидеть счастливых людей, которые наслаждаются жизнью, творчеством, которые счастливы, что живут в России, – это так просто и это так много!

Специальный приз от партнера проекта – Национального фонда поддержки правообладателей – достался Ансамблю ятхисток Государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан» (Южный федеральный округ / Республика Калмыкия, город Элиста). Этот коллектив набрал наибольшее количество голосов по итогам зрительского голосования на сайте проекта.

Выйдя на сцену для вручения приза, поэт-песенник Александр Шаганов процитировал строки из песни своего авторства «Люблю тебя, Россия».

– Чувство радости не покидало меня весь сегодняшний вечер, – признался поэт. – Какие же мы богатые в нашей стране – богатые своей семьей, своим единством!

Также были вручены специальные дипломы конкурса. За лучшее исполнение задания жюри был награжден Урсул Аныев (Сибирский федеральный округ / Республика Алтай, село Онгудай), за творческую волю к победе – фолк-бэнд «Русский акцент» (новые территории, вошедшие в состав России / Донецкая Народная Республика, город Донецк).

В завершение церемонии награждения участников конкурса поблагодарил генеральный директор РМС, композитор, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева Александр Клевицкий:

– Конкурс «Вся страна» проведен очень вовремя. Сегодня, когда нас пытаются разобщить, музыкальное искусство объединяет все народности нашей большой страны. Проникая друг в друга, разные культуры обогащают Россию. Надеюсь, что этот конкурс будет жить дальше. Поздравляю всех с замечательным праздником!

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