«Пацанки» поддержали альбом группы Френдли Файа

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Сразу три участницы нашумевшего шоу «Пацанки» поддержали выход альбома московской группы Френдли Файа. Тина Франк, Лаурита Карпова и Мэри Джа снялись в сниппетах к трем песням с альбома о любовной зависимости.

Мэри Джа и Френдли Файа

Мэри Джа и участники группы Френдли Файа

Мэри стала «королевой абьюза» и влепила настоящую пощечину участнику группы. Лаурита поиграла на чувствах и сбежала с первого свидания. А Тину ждал болезненный «сюрприз» – ей сообщили о расставании.

Каждая из бывших «Пацанок» сталкивалась со сложностями в отношениях, что созвучно с идеей альбома Френдли Файа, показывающего, почему любовь бывает слепа и до каких крайностей порой может довести зависимость от другого человека.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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