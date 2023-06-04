4 июня Юлия Беретта поздравила мужа с днём рождения и посвятила ему песню. Самому треку певица дала название «День» – «Денисушка - День» так звучат слова в припеве этого трека отсюда и название.

Беретта не раз поднимала тему настоящей любви в своих песнях и на этот раз у нее получилось особенно лично. Секси бой - он же супер герой о котором говорится в песне сделал не только её один день, а каждый божий день делает - прекрасней и счастливей. Напоминаем Юлия Беретта в ноябре 2022 во второй раз вышла замуж… Музыкальный подарок певицы придется по душе, не только ее любимому мужу, а вообще всем Денисам. Так что ловите новинку от Юлии Беретты «День» и танцуйте под ее ритмическую музыку в которой есть смысл, юмор и любовь.

«День» Юлии Беретты вышел на лейбле «Zion» 4 июня и доступен на всех цифровых площадках.

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