Storytel: cамые популярные аудиокниги о космосе

12 апреля 2021 года весь мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос. Международный сервис аудиокниг Storytel делает подборку самых популярных произведений о космосе и обо всем, что с ним связано.
Самые популярные документальные аудиокниги о космосе
Самой популярной аудиокнигой про космос и новые технологии, с ним связанные, стала книга про Илона Маска авторства Эшли Вэнс. На втором месте по прослушиванию у российской аудитории — биография одного из самых популярных людей ХХ века Юрия Гагарина. Третье место занимает аудиокнига «Космос» Карла Сагана. Бывший космонавт, а сегодня мотивационный спикер и тренер, Сергей Рязанский на четвертом месте по прослушиваниям со своей книгой-ответами на самые распространенные вопросы о космосе «Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике». И пятерку популярных книг закрывает один из самых известных популяризаторов науки нашего времени Стивен Хокинг и его «Краткие ответы на большие вопросы».
- Эшли Вэнс, «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее. Новые факты»;
- Лев Данилкин, «Юрий Гагарин»;
- Карл Саган, «Космос»;
- Сергей Рязанский, «Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике»;
- Стивен Хокинг, «Краткие ответы на большие вопросы»;
- Сборник New Scientist, «Космос. От Солнца до границ неизвестного»;
- Антон Первушин, «108 минут, изменившие мир»
Самые популярные художественные аудиокниги о космосе
«Первые пять позиций занимают классические космооперы, причем большую часть рейтинга занял главный китайский фантаст Лю Цысинь. В его текстах можно найти отсылки к творчеству братьев Стругацких, но в большей степени к различным эпизодам из китайской истории», — отметил шеф-редактор Storytel Константин Мильчин.
- Сергей Лукьяненко, «Порог»;
- Лю Цысинь, «Темный лес»;
- Лю Цысинь, «Задача трех тел»;
- Лю Цысинь, «Вечная жизнь Смерти»;
- Дэн Симмонс, «Гиперион»;
- Энди Вейер, «Марсианин»
Самые прослушиваемые детские аудиокниги про космос
Самыми популярными детскими книгами про межпланетные приключения остаются произведения, которые любят несколько поколений российских детей. Это Николай Носов и его история про Незнайку и Кир Булычев с приключениями девочки Алисы.
- Николай Носов, «Незнайка на Луне»;
- Кир Булычев, «Путешествие Алисы»;
- Валентин Постников, «Большое космическое путешествие Карандаша и Самоделкина»;
- Александр Лукин, «Развивающая аудиоэнциклопедия. Космонавтика»;
- Катя Матюшкина, Катя Оковитая, «С Земли на Ялмез и обратно»;
- Ольга Жаховская, «Великие люди. Юрий Гагарин»;
- Клайв Гиффорд, «Космос за 30 секунд»;
- Станислав Зигуненко, «Почему Луна на Землю не падает?»;
- Станислав Зигуненко, «Почему черная дыра черная?»;
- Марина Собе-Панек, «Как устроена Вселенная?».
«Даже спустя почти 70 лет после публикации «Незнайка на Луне» остается универсальным учебником по экономике, политологии и межпланетным контактам», — прокомментировал Константин Мильчин.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.