Storytel: cамые популярные аудиокниги о космосе

12 апре­ля 2021 года весь мир отме­ча­ет 60-летие пер­во­го поле­та чело­ве­ка в кос­мос. Меж­ду­на­род­ный сер­вис аудиок­ниг Storytel дела­ет под­бор­ку самых попу­ляр­ных про­из­ве­де­ний о кос­мо­се и обо всем, что с ним связано.

Самые популярные документальные аудиокниги о космосе

Самой попу­ляр­ной аудиок­ни­гой про кос­мос и новые тех­но­ло­гии, с ним свя­зан­ные, ста­ла кни­га про Ило­на Мас­ка автор­ства Эшли Вэнс. На вто­ром месте по про­слу­ши­ва­нию у рос­сий­ской ауди­то­рии — био­гра­фия одно­го из самых попу­ляр­ных людей ХХ века Юрия Гага­ри­на. Тре­тье место зани­ма­ет аудиок­ни­га «Кос­мос» Кар­ла Сага­на. Быв­ший кос­мо­навт, а сего­дня моти­ва­ци­он­ный спи­кер и тре­нер, Сер­гей Рязан­ский на чет­вер­том месте по про­слу­ши­ва­ни­ям со сво­ей кни­гой-отве­та­ми на самые рас­про­стра­нен­ные вопро­сы о кос­мо­се «Мож­но ли забить гвоздь в кос­мо­се и дру­гие вопро­сы о кос­мо­нав­ти­ке». И пятер­ку попу­ляр­ных книг закры­ва­ет один из самых извест­ных попу­ля­ри­за­то­ров нау­ки наше­го вре­ме­ни Сти­вен Хокинг и его «Крат­кие отве­ты на боль­шие вопросы».

Эшли Вэнс, «Илон Маск: Tesla, SpaceX и доро­га в буду­щее. Новые факты»;

Лев Данил­кин, «Юрий Гагарин»;

Карл Саган, «Кос­мос»;

Сер­гей Рязан­ский, «Мож­но ли забить гвоздь в кос­мо­се и дру­гие вопро­сы о космонавтике»;

Сти­вен Хокинг, «Крат­кие отве­ты на боль­шие вопросы»;

Сбор­ник New Scientist, «Кос­мос. От Солн­ца до гра­ниц неизвестного»;

Антон Перву­шин, «108 минут, изме­нив­шие мир»

Самые популярные художественные аудиокниги о космосе

«Пер­вые пять пози­ций зани­ма­ют клас­си­че­ские кос­мо­опе­ры, при­чем боль­шую часть рей­тин­га занял глав­ный китай­ский фан­таст Лю Цысинь. В его текстах мож­но най­ти отсыл­ки к твор­че­ству бра­тьев Стру­гац­ких, но в боль­шей сте­пе­ни к раз­лич­ным эпи­зо­дам из китай­ской исто­рии», — отме­тил шеф-редак­тор Storytel Кон­стан­тин Мильчин.

Сер­гей Лукья­нен­ко, «Порог»;

Лю Цысинь, «Тем­ный лес»;

Лю Цысинь, «Зада­ча трех тел»;

Лю Цысинь, «Веч­ная жизнь Смерти»;

Дэн Сим­монс, «Гипе­ри­он»;

Энди Вей­ер, «Мар­си­а­нин»

Самые прослушиваемые детские аудиокниги про космос

Самы­ми попу­ляр­ны­ми дет­ски­ми кни­га­ми про меж­пла­нет­ные при­клю­че­ния оста­ют­ся про­из­ве­де­ния, кото­рые любят несколь­ко поко­ле­ний рос­сий­ских детей. Это Нико­лай Носов и его исто­рия про Незнай­ку и Кир Булы­чев с при­клю­че­ни­я­ми девоч­ки Алисы.

Нико­лай Носов, «Незнай­ка на Луне»;

Кир Булы­чев, «Путе­ше­ствие Алисы»;

Вален­тин Пост­ни­ков, «Боль­шое кос­ми­че­ское путе­ше­ствие Каран­да­ша и Самоделкина»;

Алек­сандр Лукин, «Раз­ви­ва­ю­щая аудио­эн­цик­ло­пе­дия. Космонавтика»;

Катя Матюш­ки­на, Катя Око­ви­тая, «С Зем­ли на Ялмез и обратно»;

Оль­га Жахов­ская, «Вели­кие люди. Юрий Гагарин»;

Клайв Гиф­форд, «Кос­мос за 30 секунд»;

Ста­ни­слав Зигу­нен­ко, «Поче­му Луна на Зем­лю не падает?»;

Ста­ни­слав Зигу­нен­ко, «Поче­му чер­ная дыра черная?»;

Мари­на Собе-Панек, «Как устро­е­на Вселенная?».

«Даже спу­стя почти 70 лет после пуб­ли­ка­ции «Незнай­ка на Луне» оста­ет­ся уни­вер­саль­ным учеб­ни­ком по эко­но­ми­ке, поли­то­ло­гии и меж­пла­нет­ным кон­так­там», — про­ком­мен­ти­ро­вал Кон­стан­тин Мильчин.

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