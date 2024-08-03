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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Жить без ограничений – в «Три вокзала. Депо» состоялась вечеринка Алины Ситник

editor
By editor
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вечеринка алины ситник в депо три вокзала

Её история вызывает восхищение: девушка, которая несмотря на то, что лишилась слуха, живёт полной жизнью, счастлива в браке, воспитывает сына и дочь. Алина Ситник – как она сама себя называет глухая мама-блогер – организовала уникальное событие. На её вечеринку 27 июля в «Три вокзала. Депо» в Москве были приглашены люди, оставшиеся без слуха, но не потерявшие веру в себя.

Закрытый формат мероприятия – напоминание о том, что эти люди уникальны, они совершенно другие и достойны восхищения. Алина Ситник своим примером доказала, что нет ничего невозможного. Она счастливая жена и мама – у неё слышащие муж и дети. Сегодня Алина полностью посвятила себя блогу, мотивирует не только знакомых, но и многотысячную аудиторию. Ей всегда было, что сказать другим людям, которые не слышат этот мир в полной мере, но способны создать целую вселенную, которая не менее прекрасна.

Мероприятие посетили более 40 блогеров, в числе которых Таша Пирогина, Дарья Князева, Анна Головницкая, Мария Рудковская, Анастасия и Леонид Гришины, Анатолий Жученко, Дарья Морозова, Ирина и Александр Гузеевы, Лиля Мингилеева, Вика Миннеханова, Екатерина Черевко и другие.

На вечеринке в Москве в «Три вокзала. Депо» блогеры с ограничениями слуха смогли познакомиться друг с другом, получить заряд мотивации от Алины Ситник, обсудить вопросы, которые волнуют и, конечно, придумать классный контент, который понравится аудитории.

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