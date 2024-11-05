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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Москве представили туристический маршрут, посвященный архитектору Осипу Бове

В Москве представили туристический маршрут, посвященный архитектору Осипу Бове

editor
By editor
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большой театр
Большой театр. Фото предоставлено пресс-службой Департамента культурного наследия города Москвы

Интерактивная экскурсия включает Александровский сад, Красную и Театральную площади, Малый и Большой театры. На портале «Узнай Москву» появился тематический маршрут «Архитектурный облик Москвы Осипа Бове», посвященный 240-летию со дня рождения выдающегося русского архитектора итальянского происхождения.

«После пожара 1812 года Осип Бове вошел в состав особой строительной комиссии и стал архитектором центрального участка Москвы, восстановив его облик в едином классическом стиле с элементами ампира. Новая интерактивная экскурсия позволит познакомиться с наиболее выдающимися творениями архитектора и погрузиться в атмосферу его таланта и творчества, пройдя удобный маршрут по историческому центру города. Прогулка займет полтора часа», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.  

Протяженность маршрута составляет четыре километра. Он включает в себя девять точек и начинается со здания Манежа, которое возвели к пятилетию победы в Отечественной войне 1812 года. Перед мастерами стояла задача построить крытое помещение, где пехотный полк смог бы пройти маршем. Так появилась единственная в мире безопорная деревянная конструкция со стропильными фермами, к которым подвешивался потолок.

От главного входа Манежа участники пройдут в Александровский сад. Его разбили под руководством Осипа Бове в 1819–1823 годах как регулярный парк с живописными руинами и ландшафтной архитектурой. Именно тогда речку Неглинную заключили в кирпичный тоннель.

Далее, миновав грот «Руины», еще одно творение Осипа Бове, можно выйти на Красную площадь. После войны 1812 года архитектору поручили восстановить центральный участок города. Осипу Бове удалось связать в единый ансамбль Кремль, храм Василия Блаженного, Китай-город и Торговые ряды. По его же инициативе в 1818 году был установлен памятник Минину и Пожарскому.

После маршрут ведет на Театральную площадь. Этим проектом Осип Бове занимался после того, как Императорская Академия художеств в 1816 году присвоила ему звание архитектора. Кроме того, в прогулку включены Малый театр, который в 2024-м отмечает свое 200-летие, Большой театр, а также дом А.С. Трубецкой-Бове, где мастер проживал вместе с супругой.

 Завершается маршрут около Ново-Екатерининской больницы. Осип Бове перестроил ее по заказу московского генерал-губернатора Дмитрия Голицына. В 2009 году реставраторы обнаружили на чердаке интереснейшую находку. Оказывается, архитектор увеличил объемы здания, но не стал трогать крышу постройки своего учителя М.Ф. Казакова, накрыв ее новой.

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