Научиться выбирать свою жизнь. Граффити от команды Оzon Ballon появилось в пространстве фонда «Большая Перемена»

Фонд помощи сиротам «Большая Перемена» и команда художников проекта Оzon Ballon завершили работу по созданию граффити на территории фонда. Яркий мурал, который украсил бетонный забор во внутреннем дворе «Большой Перемены», посвящён новому слогану фонда – «Научиться выбирать свою жизнь».

Коллаборация с творческой командой Ozon Ballon состоялась в рамках благотворительной программы Ozon Забота и стала подарком для учеников и педагогов «Большой Перемены»: перед летними каникулами ребята посетили традиционный праздник окончания года, на котором смогли увидеть граффити и вместе с художниками принять участие в мастер-классе по росписи футболок. У каждого участника праздника была возможность создать уникальную футболку с самостоятельно раскрашенным принтом – сделать пусть и символический, но собственный выбор в пользу цвета, материалов и стиля росписи.

«В этом проекте необходимо было учитывать специфику аудитории, стилистику, в которой рисуют художники, так как задача была сохранить основной стиль фонда и при этом добавить стиль самого Ozon. Очень важно было не просто разрисовать стену силами художников, но и вовлечь аудиторию, дать возможность ребятам попробовать самим стать художниками. Поэтому мы решили организовать мастер-класс, чтобы у подопечных фонда была возможность включиться в процесс и сделать для себя уникальную футболку, которая будет напоминать об этом событии. На мой взгляд, у нас вышло отличное мероприятие, и мы вместе сделали проект и стали к искусству чуть ближе, ведь именно через него можно сказать многое без слов», — рассказала Мария Кутузова, бренд-директор Ozon.

В росписи стены и подготовке эскизов для мастер-класса принимали участие художники Фёдор Бугаян, Анастасия Малиновская и Татьяна Трусова, каждый из которых внес в работу свои фирменные элементы.

«Перед нами стояла задача сделать пространство, которое окружает ребят во время учебы, ярче и привлекательнее, а также отразить в работе идею и ценности фонда. Моя часть граффити была посвящена теме движения вперед, поэтому я придумал элементы в виде расходящихся стрелок: они имеют разную форму, размер, направление, но движутся вперед, как и люди, каждый из которых идет по своему уникальному пути», — прокомментировал работу Федор Бугаян.

Создание мурала – не первый партнерский опыт «Большой Перемены» и компании Ozon. Фонд и маркетплейс регулярно сотрудничают в рамках благотворительной программы Ozon Забота, любой пользователь интернет-магазина может купить благотворительный сертификат организации, все средства от покупки которого направляются в «Большую Перемену». В будущем фонд и компания планируют запускать новые коллаборации, направленные на поддержку образования людей с опытом сиротства.

«В “Большую Перемену” приходят ребята, которых мы поддерживаем в процессе получения образования и социокультурной реабилитации. Сама среда, в которой проходит обучение, очень важная часть образовательного процесса, поэтому мы уделили много внимания проектированию и оформлению помещений внутри фонда и давно хотели создать нечто подобное вокруг здания. Благодаря нашим партнерам, мы сделали первый шаг к формированию этой среды вокруг фонда, а также благоустройству места для встречи и знакомств с “Большой Переменой”, о котором давно мечтали. А еще мы очень благодарны команде Ozon Ballon за чуткое живое общение с нашими учениками: у ребят очень много стереотипов по поводу внешнего мира, а у социума много стереотипов по поводу сирот, и когда мы начинаем делать что-то вместе, мир становится открытым. Это больше, чем просто покрасить стену — это почти что разрушить стену между ними и миром», — прокомментировала проект учредитель и исполнительный директор фонда Ирина Рязанова.

Граффити расположено у здания фонда по адресу – Москва, Саринский проезд, д. 13, с. 2.

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