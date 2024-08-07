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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве установят памятник «Тетрису»

editor
By editor
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памятник тетрису в стиле конструктивизм

Конструктивизм. Памятник «Тетрису»

В столице России появится первый в стране памятник, посвященный видеоигре. В рамках реализации проекта «Зал славы видеоигр» будет установлен памятник «Тетрису», созданному советским программистом Алексеем Пажитновым. Видеоигра была выбрана в ходе народного голосования на включение в «Зал славы». Задача по разработке дизайна памятника — одна из самых популярных среди участников конкурса «Фабрика дизайна 3.0».

Согласно исследованию, проведенному Организацией развития видеоигровой индустрии совместно с аналитическим центром НАФИ, более 60% россиян играют в видеоигры. При этом более 50% объемов российского рынка видеоигр генерируется в Москве. Московское происхождение имеют многие культовые видеоигровые студии. Столица после установки памятника видеоигре «Тетрис» получит новую интересную туристическую локацию, символ гордости достижениям на заре видеоигровой индустрии в нашей стране, которая, может подтолкнуть к появлению схожих решений в регионах России имеющих видеоигровую историю и потенциал.

Видеоигра «Тетрис» оказала огромное влияние на индустрию, послужила источником вдохновения для множества разработчиков и студий. С 1984 года головоломка была портирована практически на все платформы, скачана более 100 миллионов раз. В 1993 году «Тетрис» стал первой игрой, в которую играли в космосе, а в 2002 году британец Фаиз Чопдат получил тюремный срок в четыре месяца за то, что отказался выключить телефон во время полета, чтобы не прерывать игру. Также «Тетрис» был официально признан произведением искусства — копия игры хранится в МОМА в Нью-Йорке.

«Вклад, который внес «Тетрис» в видеоигровую индустрию, сложно переоценить. Это самая скачиваемая и самая известная видеоигра — головоломка в мире. Эта игра помогает не только развлекаться, но даже лечить посттравматический синдром. Чтобы увековечить память и выразить признание создателям, было принято решение установить соответствующий объект в Москве», — отметил руководитель РВИ Василий Овчинников.

памятник тетрису классический

3D-Tetris. Классика

В мире есть примеры установки памятников, посвященных видеоигровой индустрии:

  • Зал славы видеоигр, Техас, США,
  • Статуя орка из франшизы Warcraft, Калифорния, США,
  • Статуя Соника из франшизы Sonic, Осака, Япония.

Прямо сейчас над разработкой дизайна памятника работают участники «Фабрики дизайна 3.0». Конкурс проводит Агентство креативных индустрий совместно с Союзом Дизайнеров России с 2022 года. Он охватывает все направления дизайна и является платформой по выстраиванию профессионального взаимодействия между дизайнерами и компаниями реального сектора экономики.

«Популярность проекта растет: количество участников первого потока выросло более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Заявки подали свыше 480 специалистов отрасли из 34 регионов России, больше всего — из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Республики Крым», — отметила руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

Напомним, что 6 июня 2024 года «Тетрису» исполнилось 40 лет.

В статье использованы изображения Творческой мастерской NESNOVA™, как возможное видение памятника культовой игре от редакции АртМосковия и художников ТМ NESNOVA™.

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