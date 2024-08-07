В Москве установят памятник «Тетрису»

Конструктивизм. Памятник «Тетрису»

В столице России появится первый в стране памятник, посвященный видеоигре. В рамках реализации проекта «Зал славы видеоигр» будет установлен памятник «Тетрису», созданному советским программистом Алексеем Пажитновым. Видеоигра была выбрана в ходе народного голосования на включение в «Зал славы». Задача по разработке дизайна памятника — одна из самых популярных среди участников конкурса «Фабрика дизайна 3.0».

Согласно исследованию, проведенному Организацией развития видеоигровой индустрии совместно с аналитическим центром НАФИ, более 60% россиян играют в видеоигры. При этом более 50% объемов российского рынка видеоигр генерируется в Москве. Московское происхождение имеют многие культовые видеоигровые студии. Столица после установки памятника видеоигре «Тетрис» получит новую интересную туристическую локацию, символ гордости достижениям на заре видеоигровой индустрии в нашей стране, которая, может подтолкнуть к появлению схожих решений в регионах России имеющих видеоигровую историю и потенциал.

Видеоигра «Тетрис» оказала огромное влияние на индустрию, послужила источником вдохновения для множества разработчиков и студий. С 1984 года головоломка была портирована практически на все платформы, скачана более 100 миллионов раз. В 1993 году «Тетрис» стал первой игрой, в которую играли в космосе, а в 2002 году британец Фаиз Чопдат получил тюремный срок в четыре месяца за то, что отказался выключить телефон во время полета, чтобы не прерывать игру. Также «Тетрис» был официально признан произведением искусства — копия игры хранится в МОМА в Нью-Йорке.

«Вклад, который внес «Тетрис» в видеоигровую индустрию, сложно переоценить. Это самая скачиваемая и самая известная видеоигра — головоломка в мире. Эта игра помогает не только развлекаться, но даже лечить посттравматический синдром. Чтобы увековечить память и выразить признание создателям, было принято решение установить соответствующий объект в Москве», — отметил руководитель РВИ Василий Овчинников.

3D-Tetris. Классика

В мире есть примеры установки памятников, посвященных видеоигровой индустрии:

Зал славы видеоигр, Техас, США,

Статуя орка из франшизы Warcraft, Калифорния, США,

Статуя Соника из франшизы Sonic, Осака, Япония.

Прямо сейчас над разработкой дизайна памятника работают участники «Фабрики дизайна 3.0». Конкурс проводит Агентство креативных индустрий совместно с Союзом Дизайнеров России с 2022 года. Он охватывает все направления дизайна и является платформой по выстраиванию профессионального взаимодействия между дизайнерами и компаниями реального сектора экономики.

«Популярность проекта растет: количество участников первого потока выросло более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Заявки подали свыше 480 специалистов отрасли из 34 регионов России, больше всего — из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Республики Крым», — отметила руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

Напомним, что 6 июня 2024 года «Тетрису» исполнилось 40 лет.

В статье использованы изображения Творческой мастерской NESNOVA™, как возможное видение памятника культовой игре от редакции АртМосковия и художников ТМ NESNOVA™.

