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ДомойLIFESTYLEВ Москве подвели итоги премии «ПРО ПЕСНИ»

В Москве подвели итоги премии «ПРО ПЕСНИ»

editor
By editor
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Ka’mi
Ka’mi

29 апреля в Москве состоялась премия «ПРО ПЕСНИ», где были подведены итоги 2024 года и названы лучшие исполнители, чьи творческие достижения заслужили признание профессионального жюри и широкой аудитории. На протяжении всего 2024 года судейская коллегия премии внимательно отслеживала самые яркие и интересные музыкальные новинки.

Жюри премии «ПРО ПЕСНИ» состояла из профессионалов, которые оказывают весомую поддержку новым талантам. В этом составе были: Александр Фломастер (РЗТ), ST, StereoHate, Марко Джакомо, Джон Каллиган, RapNews (Макс Гуленков), Артём Лугартик, Александр Дроздов. Жюри конкурса оценивало песни участников, делилось своим профессиональным мнением о творчестве артистов и помогало им найти свою уникальную нишу в музыкальном мире.

PALLY
PALLY

На премию «ПРО ПЕСНИ» пришли так же поддержать участников конкурса и выступить на сцене выдающиеся артисты, в числе которых: Мария Янковская, ФОГЕЛЬ, KALVADOS, ТАКЕР, ROZALIA, GABRIEL L, LIPO&CATELL, PALLY, Константин Грачев, Roma Ricci, ORXAN, ВИТО, Nick Riin, Ганвест, KASIA, Алан Гегуев, Аш 23, Keneli & Zhiro, TATAR, KA`MI и др.

Мария Янковская
Мария Янковская

В этом году в различных номинациях премии были отмечены более 15 талантливых исполнителей.

Среди победителей номинаций — известные артисты VERBEE, BLIZKIY, DJ DIMIXER, DAASHA, Мария Янковская, WALLEM, Фогель, HOLLYFLAME, TATAR и другие музыканты, чьи работы получили признание профессионального жюри. Каждый из них внес свой уникальный вклад в развитие современной музыки.

Главным призом премии стал денежный грант в размере 500 000 рублей, который получила талантливая и яркая исполнительница KA`MI.

Премия «ПРО ПЕСНИ» продолжает поддерживать новые таланты и вдохновлять музыкальное сообщество на создание качественных треков.

Фото © PR-сопровождение премии «ПРО ПЕСНИ»

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