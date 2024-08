Мультимедиа Арт Музей, Москва представил выставку Алексея Дунаева «Мудборд»

Мультимедиа Арт Музей, Москва и Фонд Still Art в рамках программы стратегического партнерства представляют выставку «Мудборд» Алексея Дунаева, победителя ежегодной Грантовой программы Фонда Still Art по фэшн-фотографии для молодых фотографов. Мудборд — это набор визуальных референсов, определяющий поле стилистических и настроенческих ассоциаций, которые автор выбирает в процессе подготовки съемки. Для каждого нового поколения фотографов важным ориентиром и источником вдохновения становятся художественные открытия предшественников. Выставка Алексея Дунаева, хорошо знакомого с историей фэшн-фотографии, неслучайно соседствует с экспозицией «Коллекция Фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды», представляющей работы звездных фотографов: Хельмута Ньютона, Ричарда Аведона, Ирвина Пенна, Энни Лейбовиц, Питера Линдберга, Сары Мун и других.

Визуальный язык Алексея Дунаева во многом сформировался под влиянием традиций фэшн-фотографии. Этот жанр возник около ста лет назад, в 20-х годах XX века, благодаря заказам гламурных изданий, существовавших в острой конкурентной борьбе, прежде всего, за лучших фэшн-фотографов. Журналы формировали мифы о красоте, стиле и транслировали определенные нормы социального поведения. Однако в последние 10–15 лет ситуация кардинально меняется. Вслед за текстами фотография уходит в онлайн, адаптируясь к новым способам зрительского восприятия, считывающего информацию с компьютеров, айпадов и в первую очередь с мобильных телефонов.

Лавинообразное распространение социальных сетей и стремительное улучшение качества съемок на смартфоны привело к тому, что ленты соцсетей переполнены селфи и фотографиями друзей и близких. Появляются новые стереотипы саморепрезентации и восприятия другого. Властителями умов становятся блогеры, формирующие стилистические тенденции, стремительно сменяющие друг друга. Фотографы-профессионалы не могут не учитывать этого, создавая собственный художественный язык и свою стилистику. Алексей Дунаев в своих работах улавливает эти импульсы, творчески перерабатывает их и одновременно опирается на классику жанра.

Трансформация фотографии, в частности фотографии моды, отражает метаморфозы сегодняшнего социума. Современный человек значительную часть своей жизни проводит в онлайн-пространстве. Для кого-то этот цифровой мир, увы, становится даже более реальным, чем сама жизнь. В онлайн реальности ники и аватары, в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта, позволяют человеку становиться вымышленным персонажем: менять свой возраст, внешность, характер и социальную роль. Во многом благодаря фотографиям и видео в соцсетях стираются границы между частным, приватным и публичным пространством, размываются и поведенческие нормы. Реальная, быстро меняющаяся жизнь требует от человека готовности к смене работы, места проживания, круга общения, способности постоянно учиться, умения переучиваться и существовать одновременно в нескольких социальных ролях. Современная мода реагирует на вызовы времени. Исчезает грань между высокой модой и массовым ритейлом, между официальным дресс-кодом и стилем casual.

Алексей Дунаев становится голосом нового поколения, живущего в условиях постоянных перемен и ищущего свою самоидентификацию: поколенческую и индивидуальную. Фотограф не навязывает своим героям жесткие рамки уже существующих ролевых моделей, он чутко и тонко фиксирует сам процесс поиска идентичности. Его работы отражают те изменения, которые сегодня претерпевает фэшн-фотография как жанр.