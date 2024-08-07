Редкие книги и фотографии переданы в дар музею «Останкино и Кусково»

Известный коллекционер и политолог Никита Томилин передал ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Останкино и Кусково» книги, открытки и фотографии, в которых отражена не только история рода графов Шереметевых, но и усадьбы Кусково конца XIX – первой половины XX века.

В дар входят труды историка и государственного деятеля графа Павла Сергеевича Шереметева: иллюстрированные издания «Зимняя поездка в Белозерский край» 1902 года, издание, посвященное его предку – Владимиру Петровичу Шереметеву (1668-1737), а также советский каталог фарфора Академии художеств СССР, открытки и фотографии видов усадьбы Кусково. Среди книг стоит отметить каталог «Опись собрания оружия графа С.Д. Шереметева» 1895 года, который отражает уникальную коллекцию оборонительного, наступательного, метательного, огнестрельного оружия и предметов снаряжения графа Сергея Шереметева.

В России меценатство имеет давнюю традицию. Для представителей рода Шереметевых на всем протяжении XVIII и XIX веков оно имело большое значение неразрывно связанное с духовностью, высокой нравственностью и моралью, бескорыстной помощи культуре и искусству. Культура является неотъемлемой частью сущности нашего национального кода и пополнение коллекций музеев за счет частных лиц является свидетельством того, что меценатство в России переживает возрождение.

«Для меня Усадьба «Кусково» — место силы. Я гулял здесь с тех пор, как научился ходить. Позже, увлекшись историей, начал читать об этом месте. В старину в Кусково было 17 прудов с уникальными рыбами, яхтами, рыбацкими хижинами. Усадьбу посещала Екатерина II, польский король Станислав Понятовский и австрийский император Иосиф. До наших дней здесь сохранилось много интересного — от острова, где на потеху гостям разыгрывались шуточные баталии, до не имеющей аналогов в нашей стране отделки кабинетов. Усадьба Кусково сегодня — это один из крупнейших в мире обладателей коллекции керамики и стекла различных стран от античности до современности. Давно хотел помочь чем-то любимому музею, отблагодарить его», — рассказал меценат и коллекционер Никита Томилин.