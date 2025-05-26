«Графит. Двор»: новая музыкальная площадка открылась в Москве

Проект «Графит. Двор» — это новая концертная площадка в сердце одноименного креативного кластера. Восемнадцать уикэндов с шумными музыкальными событиями под открытым небом пройдут с июня по сентябрь в скрытой от посторонних глаз локации. Москвичей ждут концерты, вечеринки, фестивали и другие форматы от известных российских промо-команд, лейблов и музыкальных агентств. Все это в окружении муралов и арт-объектов популярных уличных художников.

«Графит. Двор» расположился за круглогодичной концертной площадкой Графит рядом с метро Шоссе Энтузиастов. С момента открытия холла в ноябре 2023 года здесь успели выступить Obladaet, Dose, Канги, Saluki, Куок, Баста, Icegergert, Витя АК (АК-47), Kambulat, «Кирпичи» и многие другие. Вместе двор, холл и бэкярд превращается в фестивальное пространство площадью 3000 квадратных метров. Первые мероприятия, в том числе концерты и вечеринки, начали проходить во дворе Графита еще в 2021 году, но только сейчас площадка будет полностью укомплектована райдерным музыкальным оборудованием и всем необходимым для проведения событий любого уровня. «Графит. Двор» вмещает 1800 человек, а на вип-трибуне смогут комфортно расположиться 80 гостей.

«Когда мы занимались джентрификацией кваратала, то сразу предполагали, что хотим делать как закрытое ивент-пространство, так и уличное для событий в теплое время года. Опен-эйр площадка — это не только новая инфраструктура, но и, что не менее важно, другое восприятие района и возможность иначе взглянуть на ВАО», — говорит Денис Анисимов, основатель Центра городской культуры Графит.