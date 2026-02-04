Завершена реставрация редкого для Москвы образца северного модерна

ГлавУпДК при МИД России завершило комплексную реставрацию Жилого дома Е.Д. Ломакиной на улице Гиляровского (д. 20, стр. 2). Этот выявленный объект культурного наследия, находящийся в ведении Предприятия, – одна из немногих построек начала XX века в Мещанском районе Москвы. В преддверии Олимпиады-80 для возведения спорткомплекса «Олимпийский» здесь были снесены целые кварталы деревянной застройки.

В начале XIX века этот участок принадлежал прапорщице Анне Николаевне Ломакиной. На его южной части располагались два жилых деревянных строения и одноэтажный дом в послепожарном ампирном стиле, а северную часть занимал сад.

Впоследствии владение унаследовал внук Анны, Николай Павлович Ломакин. При нем застройка участка расширилась: были возведены два одноэтажных дома с антресолями, а спустя два десятилетия появились курятник, сарай, колодец. В 1908 году его жена, потомственная дворянка Екатерина Дмитриевна Ломакина (Финикова), приняла решение построить на этом месте доходный дом.

Строительство было поручено архитектору Виталию Семеновичу Масленникову (1880–1959), который активно работал над проектами доходных домов, сочетая в них элементы модерна с национальными мотивами.

Построенное к 1915 году каменное здание с полуподвалом было выполнено в стиле северного модерна с элементами древнерусской «теремной» архитектуры. Это течение, возникшее в Скандинавии на рубеже XIX – XX веков, в Российской империи получило развитие прежде всего в Санкт-Петербурге. Москвичам же подобный стиль с обилием массивных и «скалистых» форм пришелся не по вкусу, что и объясняет единичность таких построек в столице.

Реставрация, начатая Департаментом капитального строительства ГлавУпДК в 2023 году, вернула этому уникальному зданию исторический облик. Дом Ломакиной получил не только первоначальное колористическое решение – на смену охристому цвету пришел оливковый, но и исторические оконные и дверные проемы, заложенные и измененные в советское время.

Так, фасад здания вновь украшают стеклянные блоки Фальконье – до того они были закрашены краской. Технология, изобретенная швейцарским архитектором и инженером Гюставом Фальконье в 1880-х годах, была для своего времени инновационной, но к 1930-м она вышла из обихода – слишком трудоемким было производство. По поручению ГлавУпДК специализированной мастерской были изготовлены 408 блоков таких стеклянных кирпичей для заполнения 11 оконных проемов.

Особого внимания реставраторов потребовали два ризалита, обрамляющие фасад с северной и южной сторон. Над угловым эркером (южный ризалит) воссоздано утраченное шатровое завершение, разработанное на основе сохранившихся исторических фотографий. При этом пространство под шатром защищено от осадков остеклением. Также на эркере воссозданы штукатурный декор и глазурованная плитка.

Прямоугольный ризалит с теремным фронтоном (северная сторона) вновь украсили изящные окна с четырехчастной расстекловкой сверху. Здесь же, над третьим этажом, раскрыта и отреставрирована кладка из стеклоблоков Фальконье.

Проведены работы и по интерьерам. Отреставрированы две сохранившиеся исторические лестницы, а на площадках главной лестницы воссоздано и частично отреставрировано покрытие исключительно прочной метлахской плиткой.

Комфортную и долгосрочную эксплуатацию дома Е.Д. Ломакиной обеспечит приспособление под современные нужды: переоборудована кровля сложной формы, заменены инженерные коммуникации и лифтовое оборудование. Теперь здание станет доступным для маломобильных групп населения благодаря соответствующему обустройству крыльца, пандусу и подъемному устройству.