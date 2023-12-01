В Москве завершились съемки сериала «Ректор» с Владимиром Канухиным («Миллионер из Балашихи», «Конец света», «Цикады») в главной роли. Режиссером проекта выступил Роман Фокин («Восьмидесятые» и «Психологини»). Производством проекта занималась Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Съемки сериала «Ректор» начались в первой половине осени и длились почти два месяца. Они проходили в Москве и Московской области. Основной съемочной площадкой стал Университет науки и технологий МИСиС. Именно там располагался научный институт, в котором работал главный герой.

В сериале, помимо Владимира Канухина, также сыграли Михаил Горевой («Шпионский мост», «Макс и гусь»), Виктория Полторак («Ваша честь», «Троцкий», «Библиотекарь»), Анастасия Шукевич (Happy End), Елена Морозова («Король и Шут», «Провинциальный детектив», «Библиотекарь»). Одну из ролей - следователя, раскрывающего коррупционные схемы и в свободное время танцующего бачату, - исполнил Даниил Спиваковский («Подольские курсанты», «Утомленные солнцем 2: Предстояние», «Обитаемый остров»).

Главный герой сериала – Лаврентий Семенович Тимошин, или попросту Лаврик, – молодой, перспективный, но очень тревожный кандидат наук, возглавляющий лабораторию биохимии серьезного НИУ и уже не первый год разрабатывающий лекарство от страха. Главным образом – от своего собственного. Лаврик боится всего – научных свершений, гнева матери, любви и реформ в НИУ. Последние не заставляют себя ждать. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и Лаврик – лучшая кандидатура. Только станет ли эта должность благом для Лаврика и позволит ли она все-таки завершить его исследование, особенно когда столь крутые изменения выходят далеко за пределы карьерного роста?

Идею проекта придумал Роман Мельников, который в 2021 году проходил обучение и стал победителем курса «Сценарий сериала» в рамках проводимой профильным порталом о кино «Кино-Театр.Ру» творческой лаборатории KINO-TEATR.LAB. Пилот был сразу взят в разработку, однако в процессе сценарий сильно видоизменился и преобразовался в восьмисерийное драмеди. В 2022 году проект был представлен в рамках деловой программы Work in Progress на фестивале «Пилот» в Иваново.

«Ну, во-первых, это комедия. А о чем? О любви. Главный герой - молодой кандидат наук Лаврентий Семенович пытается изобрести лекарство от страха. В том числе для себя, чтобы побороться с собственными комплексами. Но только истинная любовь является настоящим лекарством от всех страхов. Вот, собственно, об этом и наше кино. И это просто счастье, когда все актеры - от играющих в эпизодах до исполнителей главных ролей - именно те люди, которых ты хотел видеть на съемочной площадке. Это актеры, которые были вовлечены в сам процесс», - рассказывает режиссер Роман Фокин.

«Очень интересно было сыграть Лаврика - персонажа, который живет в мире науки, поглощен ей, в хорошем понимании болен этой наукой. Это, конечно, очень привлекает, когда у человека есть какая-то прям очень большая заинтересованность, - признается исполнитель главной роли Владимир Канухин. - Лаврик для меня - некое такое олицетворение маленького человека в современных научных реалиях».

«Мы все работали ярко, яростно, получая друг от друга удовольствие. Это история, которая полна страстей и где действуют одержимые персонажи. Это немного комикс, так как в сюжете присутствует волшебный препарат», - вспоминает актер Михаил Горевой.

«Я думаю, это будет очень интересная история. Она современная, не лишенная комедии, и я даже надеюсь, что авторы придумают ей продолжение и зрители смогут встретиться с нашими персонажами и в продолжении наших приключений», - надеется актер Даниил Спиваковский.

Актриса Виктория Полторак призналась, что у нее были потрясающие партнеры по съемочной площадке: «Нам, конечно, всем повезло и с продюсерским составом, и с режиссером, и со всеми цехами, и с партнерами. Потрясающе».

«Мы так долго работали над этим проектом - почти два года. И, наконец, он вступает в финальную стадию и готовится уже к выходу. Это настоящее счастье. Съемки были очень насыщенными, за эти два месяца все наши актеры и остальные члены команды выкладывались на полную, в итоге получился действительно интересный сериал на злобу дня с отличным юмором и при этом рассказывающий историю любви. Очень надеемся, что молодой ректор очарует зрителей», – отмечает продюсер сериала Жан Просянов.