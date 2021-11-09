Фильмом «Французский вестник» режиссера Уэса Андерсона откроют новый кинофестиваль «C Днём рождения, Художественный!»

11 ноября 2021 года «Художественному» исполняется 112 лет. Свой день рождения* кинотеатр отметит серией премьерных показов самых ожидаемых фильмов сезона в рамках нового ежегодного кинофестиваля, который откроется 17 ноября в 19:00 российской премьерой «Французского вестника» Уэса Андерсона. Партнером Фестиваля выступает Тинькофф.

После премьеры фильма состоится public talk с Аленой Долецкой — журналистом, креативным консультантом Генерального директора Третьяковской галереи, в прошлом главным редактором журналов Vogue Russia и Interview Russia, а также показ «Репортажа с места событий» — фильма о фильме, в котором актеры «Французского вестника» делятся впечатлениями о работе с легендарным режиссером.

Фестиваль новейших кинематографических сенсаций, отмеченных призами главных мировых кинофестивалей, и шедевров прошлых лет пройдет в «Художественном» с 17 по 24 ноября. Полная программа кинофестиваля будет объявлена дополнительно.

Мировая премьера фильма Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете “Либерти, Канзас Ивнинг Сан”» состоялась на Каннском кинофестивале 2021.

В главных ролях — Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис Макдорманд, Билл Мюррей, Тимоти Шаламе, Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матьё Амальрик, Стив Парк и Оуэн Уилсон.

Премьера в «Художественном» пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

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* Старейший кинотеатр в Москве. Открыт 10 ноября 1909 года.

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