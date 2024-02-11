В музее Эрарта представлена выставка соискателей «Эрарта Премия –- 2024»

В Большом зале Эрарты проходит выставка соискателей Эрарта Премии — 2024: состав участников из 40 художников был сформирован музеем на основании открытого приема заявок. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптуры, фотографии, инсталляции и произведения других направлений современного искусства.

Эрарта Премия — единственная в истории премия в области современного искусства, присуждаемая по результатам зрительского голосования, а не по мнению узкого совета специалистов. Этот принцип соответствует базовой философии Эрарты: искусство создается автором, но приобретает силу лишь благодаря зрительскому восприятию.

Впервые масштабный проект состоялся в 2023 году: тогда общий призовой фонд Премии составил 3,2 миллиона рублей и был поделен между 10 авторами-лауреатами (2,5 миллиона рублей) и активными зрителями (700 000 рублей). В 2024 году призовой фонд для авторов увеличен до 3,5 миллиона рублей, а также появилось гарантированное вознаграждение для всех участников, которое зависит от занятого ими места. В 2024 году призовой фонд Премии составил 3,5 миллиона рублей.