Ты где, июнь?

В премьерном спектакле «Прощание в июне» Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке играют очень молодые артисты – студенты IV курса мастерской Семена Спивака в РГИСИ, привносящие в постановку молодую энергию, оптимизм, жизнерадостность.

Жанр своей первой пьесы, созданной в 1964 году, Александр Вампилов, будущий классик советской драматургии, обозначил как «комедия». В нем он нащупывает важнейшие темы будущих произведений – раннюю «инвалидности души», обесценивание человеческих отношений. Так сможет ли герой спектакля Семена Спивака, студент биофака университета Николай Колесов, несмотря на давление обстоятельств, не совершить подлость и не отказаться от любви?

Спектакль Молодежного театра на Фонтанке не укладывается в типичное представление о творчестве Вампилова: он шумный, весёлый, праздничный. Заявлены два состава исполнителей, но три молодых актёра участвуют во всех показах. Помимо Федора Фролова, исполнителя роли главного героя Колесова, это Антон Перфильев (ректор университета Репников) и Матвей Черников (Золотуев).

Фёдор Фролов, играющий Николая Колесова, мега-органичен: кажется, что он не ходит, а летает по сцене. «Прелюдия» к спектаклю, когда герой вдруг начинает приглашать девушек из зала пойти с ним на свадьбу, из-за этого выглядит невероятно естественной. Этот обаятельный, красивый юноша с пышной шевелюрой способен на решительные действия – настоящий романтический герой, который, увы, не выдерживает испытания реальной жизнью.

У подающего в науке надежды Колесова два «искусителя» – ректор Репников и делец Золотуев. Первый предлагает Колесову социальные блага – сначала диплом об окончании института, а затем место в аспирантуре. И все это в обмен на отказ от романа с его дочерью. Другой искуситель, Золотуев, показывает герою путь сребролюбия и наживы. И если от предложения «дельца» Золотуева Колесов отказывается сравнительно легко, то сделку с Репниковым совершает даже дважды, легко предавая несостоявшуюся любовь.

В исполнении Антона Перфильева ректор Репников воспитан и интеллигентен, близок к типажу «ботаник», но… страшен в своей решимости крушить судьбы людей. Молодой артист нашел лаконичные и в то же время точные «краски» для своего персонажа.

«Кошмарный старик» Золотуев в исполнении Матвея Черникова – несомненная удача начинающего актера. Очки с толстыми линзами, надвинутый на самые глаза стариковский коричневый берет, поношенный плащ, полусогнутая спина и вкрадчивый голос – типичный облик разочарованного в жизни «мужичка за пятьдесят» советских времен. Золотуев Черникова не выглядит однозначным негодяем, порой даже вызывает сочувствие. Ведь даже на благородный жест способен – отдает Колесову портфель с деньгами, накопленными для осуществления его давней мечты/мести.

В спектакле много ностальгических деталей ушедшей эпохи 60-х: яркие платья актрис, песни, исполняемые актерами вживую и в записи, эффектные хореографические номера. Так, в сцене студенческой свадьбы, безответно влюбленный в невесту юноша исполняет цыганочку «с выходом» – отчаянно, мастерски, исконно по-русски. Исполнители роли Фролова – Илья Кондаков и Ян Юркевич, оба танцуют замечательно. Есть в спектакле и модный в 60-е годы танец Летка-енка, который периодически танцует массовка, создавая образ общей «колеи», стереотипного житейского потока (не присоединяются к этому танцу только Колесов и Золотуев).

Еще один яркий хореографический момент – замечательный массовый молодежный танец в сцене получения дипломов. По стилистике он напоминает многие танцевальные номера знаменитых бродвейских мюзиклов, а солирует в нем зажигательная Яна Миносян, являющаяся постановщиком всей хореографии спектакля.

Работающие в разных составах спектакля студенты порой создают абсолютно разные индивидуальности героев. Например, жена Репникова в исполнении Анастасии Кошкиной более откровенна в выражении своих чувств: драматизм существования семейной пары откровенно «кричит» ее устами. Эта же героиня у Ксении Федотовой более сдержанная и дипломатичная.

Дочь ректора Таня, влюбленная в главного героя, у Александры Прохоровой по-детски трогательна, искренна и беззащитна. Таня Елизаветы Свистуновой красива и уверена в себе. Финальная точка роли – отчаянный и бесшабашный танец, в который обе актрисы вкладывают боль и отчаяние героини.

История нелепой ссоры и примирения молодоженов Маши и Васи Букина – одна из ключевых в спектакле. Маша актрисы Анны Колесник, уверенно ведущей роль, умна и в меру кокетлива. Её новоиспечённый супруг в исполнении Артёма Кирина менее волевой и решительный: он разрывается между любимой женщиной и закадычным непутёвым другом Гомырой.

В спектакле интересно следить даже за массовкой – в ней все время что-то происходит, у каждого героя своя история. Заботливый муж (Родион Сутырин-Унтилов) обихаживает свою беременную жену, весёлый парень флиртует с Красавицей, строгая девица осаживает хулигана Гомыру (Федор Оревин-Бруни создает образ типа, умеющего вызвать неприязнь у окружающих)… Очень смешна нелепая девушка Комсорг в исполнении Екатерины Родионовой, несомненно имеющей задатки замечательной острохарактерной актрисы. Трогательна сцена, в которой незнакомые прохожие укутывают плащом и заботливо усаживают убежавшую из дома Таню… Режиссёр спектакля Семен Спивак и режиссерско-педагогическая группа, работавшая со студентами – Евгения Лыкова, Сергей Морозов, Роман Нечаев и Елена Соловьева – потрудились на славу: все с юмором, живо и узнаваемо.

Сценография спектакля лаконична: к «фотообоям» задника, изображающим множество соцветий сирени, прикреплены маленькие деревянные домики-скворечники со свечками внутри. Это напоминание о душах людей, похороненных на кладбище, где арестованный за хулиганство Колесов философски рассуждает о кратковременности жизни тех, чьи могилки он должен был сровнять с землей. Впрочем, способность к рассуждениям – не гарантия того, станет ли герой Человеком. Впечатляет концовка спектакля – тень Колесова на занавеси, тянущейся вдоль всей малой сцены Молодежного театра, вопреки победоносному продвижению героя «вперед по жизни» неумолимо уменьшается. Вердикт создателей спектакля по отношению к Колесову неумолим. Личность героя, совершившего неблаговидную сделку с совестью, становится всё мельче и мелочнее.

Мария КРОСС,

Фото - Юлия КУДРЯШОВА