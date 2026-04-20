Военную экшен-драму «Отец» с Ильёй Шакуновым и Егором Абрамовым представили на ММКФ

На 48-м Московском международном кинофестивале состоялась премьера военной драмы «Отец», заявленной в основном конкурсе. На показе присутствовали режиссер Павел Иванов, генеральный директор ON Студии и директор по производству контента онлайн-кинотеатра «КИОН» Максим Филатов, исполнитель главной роли Илья Шакунов, продюсер Татьяна Яковенко, а также актеры Владислав Тирон, Никита Тарасов и другие члены съемочной группы. Широкий прокат картины запланирован на 7 мая 2026 года, дистрибьютором выступит «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг «Национальная Медиа Группа».

«Отец» представляет собой военную экшен-драму, исследующую тему отцовской любви как основного мотивирующего фактора в условиях войны. Сюжет строится вокруг сибирского охотника Гавриила и его сына, молодого лейтенанта Семена. Разлученные конфликтом, они поддерживают глубокую внутреннюю связь. История акцентирует внимание на личном выборе и ответственности: отец отправляется на фронт, чтобы спасти своего сына, проходя через череду тяжелых испытаний, которые преображают его самого.

Создатели фильма акцентируют внимание на гуманистическом измерении событий, концентрируясь на судьбах обычных людей, вовлеченных в войну и исполняющих свой долг. При создании картины авторы стремились к балансу между драматической составляющей и элементами экшена, избегая излишнего насыщения повествования масштабными батальными сценами. Операторская работа Никиты Рождественского была направлена на визуальное подчеркивание человеческих переживаний героев.

Съемки проходили в живописных, но суровых локациях Волгоградской области, где в 1942 году разворачивались события Сталинградской битвы, а также в отдаленных районах Красноярского края. Производством картины занимались продюсерская кинокомпания «Киномир» и онлайн-кинотеатр «КИОН» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Фильм «Отец» рассказывает о событиях Великой Отечественной войны через призму происходящего с конкретной семьей, отцом и сыном. Это кино о родительской любви, памяти, связи между поколениями и о том, как вера в правду становится опорой и помогает нам справляться с потрясениями. Эта история будет понятна любой российской семье, а фоном для нее стала удивительная и завораживающая природа. Мы создавали свой фильм с любовью, каждый член нашей творческой команды вложил в него вместе с талантом и профессионализмом и свою душу, и мы надеемся, что «Отец» натолкнет зрителя на размышления о самых главных ценностях в жизни – семье и наших близких», — говорит продюсер Татьяна Яковенко.