В Музее имени Андрея Рублева представили выставку «Святая семья в религиозном искусстве XI-XX веков»

Редкие памятники религиозного искусства из собраний московских музеев и частных коллекций занимают важное место на экспозиции. Выставка, приуроченная к году семьи, завершает его. Помимо непосредственно религиозной живописи посетитель может увидеть образцы графики, книжной миниатюры и мелкой пластики.

К самому древнейшему памятнику относится византийская рукопись 1063 года, на которой изображены святые братья Маккавеи, их мать Соломония. Кроме этого, конечно, представлены иконопись, связанная с жизнеописанием Иисуса Христа: представлено произведение XVII века неизвестного художника костромской школы – всё святое семейство, а также момент изгнания из храма бездетных Иоакима и Анны.

Безусловно, на выставке нашлось место не только теме материнства, но и семьям – представлены братья Борис и Глеб, преподобный Сергий Радонежский с матерью, княгиня Ольга и ее внук Владимир, мученики Адриан и Наталья. Выставка получилась и красивой, и насыщенной. Подарок не только к Рождеству!

Марина АБРАМОВА