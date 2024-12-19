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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Музее имени Андрея Рублева представили выставку «Святая семья в религиозном искусстве...

В Музее имени Андрея Рублева представили выставку «Святая семья в религиозном искусстве XI-XX веков»

editor
By editor
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святая семья

Редкие памятники религиозного искусства из собраний московских музеев и частных коллекций занимают важное место на экспозиции. Выставка, приуроченная к году семьи, завершает его. Помимо непосредственно религиозной живописи посетитель может увидеть образцы графики, книжной миниатюры и мелкой пластики.

К самому древнейшему памятнику относится византийская рукопись 1063 года, на которой изображены святые братья Маккавеи, их мать Соломония. Кроме этого, конечно, представлены иконопись, связанная с жизнеописанием Иисуса Христа: представлено произведение XVII века неизвестного художника костромской школы – всё святое семейство, а также момент изгнания из храма бездетных Иоакима и Анны.

Безусловно, на выставке нашлось место не только теме материнства, но и семьям – представлены братья Борис и Глеб, преподобный Сергий Радонежский с матерью, княгиня Ольга и ее внук Владимир, мученики Адриан и Наталья. Выставка получилась и красивой, и насыщенной. Подарок не только к Рождеству!

Марина АБРАМОВА

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