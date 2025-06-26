В Москве прошла светская премьера комедии «Театральная зона»

В Summer Cinema by KION прошла светская премьера комедии «Театральная зона» с Борисом Дергачевым, Никитой Кологривым и Виталием Хаевым в главных ролях.
Гостями светской премьеры KION стали: Марго Овсянникова, Анастасия Решетова, Сергей Романович, Денис Власенко, Денис Шведов, Наталья Рудова, Лукерья Ильяшенко, Михаил Тройник, Борис Дергачев, Владимир Канухин, Гевонд Андреасян, Олег Верещагин, Алена Чехова, Инга Лепс, Роман Хан, Омар Алибутаев, Анна Азарова, Анна Чурина, Виктория Маслова, Дарья Харченко, Евгений Егоров, Елена Старостина, Женя Малахова, Максим Стоянов, Игорь Чехов, Илья Бурец, Ирина Безрукова, Ирина Йовович, Таша Белая, Карен Арутюнов, Никита Касьяненко, Саша Черкасова, Семен Молоканов, Сергей Двойников, Сергей Комаров, Ника Вигель, Татьяна Струженкова, Юрий Быков.