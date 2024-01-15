В музее-квартире А.Н. Толстого проходит Первый Открытый фестиваль моноспектаклей «Аэлита»

Моноспектакль – сложное и многотрудное действо, к которому требуется немалая подготовка. Держать зал одним актёром – далеко не просто, но уверена, что каждый спектакль интересен по-своему. На фестиваль было подано 79 заявок из самых разных городов России. Отбор был сложным, в результате чего 13 моноспектаклей представлены на суд компетентного жюри и внимательных и любящих театр зрителей.

В состав жюри под председательством актрисы театра и кино Натальи Ромашенко вошли: Андреева Инна Георгиевна – заведующая отделом «Музей-квартира А. Н. Толстого», Кострикина Анастасия Олеговна – заместитель заведующего отдала «Музей-квартира А.Н. Толстого», Куприянов Василий Ильич – актёр театра «Сфера», Матвеева Ольга Михайловна – режиссер московского театра «Et Cetera», лауреат международного фестиваля моноспектаклей, Михайлов Игорь Михайлович – главный редактор литературно-художественного журнала «Вторник», Яковлев Лев Григорьевич – писатель, поэт, драматург, переводчик, Якушина Наталья Анатольевна – прозаик и драматург, организатор Международного драматургического конкурса «ЛитоДрама».

География участников столь обширна, сколь и велика Россия: от Москвы и Московской области до Санкт-Петербурга, Архангельска, Ставрополя, Твери, Свердловской области, Саратова. В афише – произведения поэтов и писателей Серебряного века, Николая Лескова, И. Ильфа и Е. Петрова, Василия Гроссмана, Антона Чехова, Михаила Зощенко, мотивов истории жизни Эдит Пиаф и «маленького человека» от героев Фёдора Достоевского до Михаила Самуэлевича Паниковского. Все спектакли представляют как профессиональные актёры, так и театры, а также студенты профильных учебных заведений.

Жанровое разнообразие фестиваля не ограничивается непосредственно драматическими моноспектаклями, но и музыкальными, хореографическими, монологами-фантазиями. Моноспектакли в музее – мероприятие не настолько и новое, тем не менее, отдельный фестиваль – будем надеяться, начало большого пути. Пожелаем успеха!

Марина АБРАМОВА,

Фото: ГМИРЛИ им. В.И. Даля