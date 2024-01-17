Выставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда открылась в Музее Победы

16 января в Музее Победы открылась выставка «Слава героям, тебя, Ленинград, отстоявшим!». Экспозиция приурочена к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда и посвящена тем, кто проявил мужество и героизм на фронте и в осаждённом городе.

«Блокада Ленинграда длилась 872 дня, за это время жители города не прекращали работать и учиться, трудились ради Победы, продолжалась культурная жизнь. О силе духа осажденного города, о его огромном творческом потенциале, о людях искусства, о трагических судьбах ленинградцев рассказывают экспонаты школьных коллекций», – поделилась руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Экспозиция подготовлена участниками программы «Школьный музей Победы» – музеями школы № 1374 г. Москвы, школы № 425 имени академика П.Л. Капицы Кронштадтского района и школы 235 им. Д.Д. Шостаковича г. Санкт-Петербурга. В выставку вошли личные вещи жителей города, награды, документы, фотографии и письма ветеранов-блокадников, символ блокадного Ленинграда – хлебные карточки.

Посетителям Музея Победы представлены подлинные афиши с репертуаром городского («Блокадного») театра на декабрь 1942 года, элементы костюмов, в которых выступали артисты блокадного города, музыкальные инструменты, игрушки. Среди уникальных раритетов – программка Ленинградской премьеры симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича, новогодние украшения, которые были на елке в доме пианиста и композитора Александра Каменского 31 декабря 1941 года, пропуск артистки театра Музыкальной комедии Галины Семенченко на право прохода по городу в комендантский час.

Часть выставки посвящена школьным будням в блокадном городе, подвигу учителей и школьников Ленинграда. В витринах размещены фотографии «огненного выпуска» 1941 года, аттестат блокадного периода, настольный календарь учителя 1941 года, приветственная телеграмма выпускникам на вечер встреч от директора блокадной школы и др.