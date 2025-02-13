Долгожданный концерт Андрея Гулидова состоялся в Москве

Вы когда-нибудь слышали, как маленькая, хрупкая флейта ведёт по мелодии большую и сильную гитару? Как бьётся тонкая душа в объятиях мощной и безжалостной жизни? Бьётся и побеждает. Очень неожиданный ход для рокера Андрея Гулидова. И для поэта Андрея Гулидова, который всегда видел свой поиск в вербальных и ритмических смыслах. Для самых строгих мелодистов – открытие в звучании. Или новые поиски?

В принципе, Гулидов в мелодике экспериментировал и раньше. Сочетание скрипки и гитары тоже казалось неожиданным. Но скрипка все же мощнее флейты. Она – устоявшийся характер. Флейта же казалась тургеневской девушкой, преодолевавшей ночной лес. И преодолевшей его. И не только преодолевшей, но и влюбившей в себя темноту. Так открыл концертный сезон лидер группы АГ.

Гулидов на концерте, последовавшим после некоторого, показавшегося долгим, перерыва решил стартовать с акустического сета. С глубокой философии слова. Как всегда – точная режиссура концерта – с лирических «Цветов» к звенящему «Ручейку», а далее к «Небу», «Дождю» и «Бытию». Поиск Бога в себе и своего места перед Богом. Самые искренние, самые трудные вещи Андрея Гулидова. Его исповедь перед зрителем, его рассказ о собственной жизни, слова о своих поисках. А потом – «Город над Невой» на разрыв аорты. О друзьях, о близких, о тех, с кем последнюю рубашку пополам – о питерских рокерах.

В принципе, придумать что-то более исповедальное, чем акустические сеты Андрея Гулидова трудно. У него нет роли на сцене. Всегда где бы то ни было – в известном клубе или в библиотеке в родном районе Москвы Щукино, перед зрителем сам Андрей. Со своей болью, своими достижениями и своими грехами. Хочешь узнать человека, который соединяет многие таланты в себе – рокера, поэта, it-специалиста, сходи на концерт: всю душу распахнёт. Только вслушайся, вдумайся и услышь. «Пепелище» и «Это – мой рок-н-ролл» – продолжение размышлений о том, что больше всего на свете любит Андрей и что больше всего ненавидит – о рок-н-ролле. Роковая имманентность? Возможно. Хотя, скорее, желание быть понятым. Понятым от осознания истоков («Моё») до общественных взглядов (совсем новая «Чёрные кошки»). В исповедях Андрея Гулидова есть одна вещь, которая всегда пробирает до слёз.

Великолепные «Соловьи». Как продолжение «Соловьи, соловьи, не будите солдат…» через «Журавлей» Гамзатова к «Соловьям» Гулидова. К ангелам, не вернувшимся с войны. Мы помним, мы знаем, мы чувствуем. Вместе с Андреем и его музыкантами.