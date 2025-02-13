РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваДолгожданный концерт Андрея Гулидова состоялся в Москве

Долгожданный концерт Андрея Гулидова состоялся в Москве

editor
By editor
74
группа аг - андрей гулидов концерт
Фото © Шамиль Бостанов

Вы когда-нибудь слышали, как маленькая, хрупкая флейта ведёт по мелодии большую и сильную гитару? Как бьётся тонкая душа в объятиях мощной и безжалостной жизни? Бьётся и побеждает. Очень неожиданный ход для рокера Андрея Гулидова. И для поэта Андрея Гулидова, который всегда видел свой поиск в вербальных и ритмических смыслах. Для самых строгих мелодистов – открытие в звучании. Или новые поиски?

В принципе, Гулидов в мелодике экспериментировал и раньше. Сочетание скрипки и гитары тоже казалось неожиданным. Но скрипка все же мощнее флейты. Она – устоявшийся характер. Флейта же казалась тургеневской девушкой, преодолевавшей ночной лес. И преодолевшей его. И не только преодолевшей, но и влюбившей в себя темноту. Так открыл концертный сезон лидер группы АГ.

Гулидов на концерте, последовавшим после некоторого, показавшегося долгим, перерыва решил стартовать с акустического сета. С глубокой философии слова. Как всегда – точная режиссура концерта – с лирических «Цветов» к звенящему «Ручейку», а далее к «Небу», «Дождю» и «Бытию». Поиск Бога в себе и своего места перед Богом. Самые искренние, самые трудные вещи Андрея Гулидова. Его исповедь перед зрителем, его рассказ о собственной жизни, слова о своих поисках. А потом – «Город над Невой» на разрыв аорты. О друзьях, о близких, о тех, с кем последнюю рубашку пополам – о питерских рокерах.

В принципе, придумать что-то более исповедальное, чем акустические сеты Андрея Гулидова трудно. У него нет роли на сцене. Всегда где бы то ни было – в известном клубе или в библиотеке в родном районе Москвы Щукино, перед зрителем сам Андрей. Со своей болью, своими достижениями и своими грехами. Хочешь узнать человека, который соединяет многие таланты в себе – рокера, поэта, it-специалиста, сходи на концерт: всю душу распахнёт. Только вслушайся, вдумайся и услышь. «Пепелище» и «Это – мой рок-н-ролл» – продолжение размышлений о том, что больше всего на свете любит Андрей и что больше всего ненавидит – о рок-н-ролле. Роковая имманентность? Возможно. Хотя, скорее, желание быть понятым. Понятым от осознания истоков («Моё») до общественных взглядов (совсем новая «Чёрные кошки»). В исповедях Андрея Гулидова есть одна вещь, которая всегда пробирает до слёз.

Великолепные «Соловьи». Как продолжение «Соловьи, соловьи, не будите солдат…» через «Журавлей» Гамзатова к «Соловьям» Гулидова. К ангелам, не вернувшимся с войны. Мы помним, мы знаем, мы чувствуем. Вместе с Андреем и его музыкантами.

Предыдущая статья
Семья коллекционера передала около 150 реликвий в фонды Красногорского филиала Музея Победы
Следующая статья
13 февраля 2025 года исполняется 160 лет со дня рождения основателя БТМ – Алексея Александровича Бахрушина

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru