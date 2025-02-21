РЦИС и Российский музыкальный союз провели дискуссию об особенностях лицензирования в музыкальном бизнесе

Эксперты в сфере интеллектуальной собственности в музыкальной индустрии приняли участие в пленарном заседании «Лицензирование музыки» в рамках X Юбилейной конференции XVIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Они рассказали о нюансах, которые необходимо учитывать при заключении лицензионных договоров, об особенностях использования музыки в кино и в цифровой среде, а также ответили на вопросы слушателей.

Модератор дискуссии советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Илья Горячев подчеркнул, что передача прав на использование произведения может оказаться нетривиальной задачей: «Если вид использования произведения не поименован в договоре, то право его осуществлять не считается переданным лицензиату. А ведь с годами появились такие способы использования, которые 30-40 лет назад нельзя было и представить, например интернет-стриминг».

Он также отметил, что часто проблемой становится соавторство. Так, некоторым коллективам приходилось перезаписывать старые композиции с другим человеком из-за разногласий, ведущих к невозможности эффективно распоряжаться результатами творческого труда.

Для того чтобы лицензионные договоры были корректными и могли выстоять в суде, необходимо использовать точную информацию об объектах интеллектуальных прав. Однако в мире авторского и смежного права нет процедуры обязательной регистрации креативного продукта как в патентном праве, а значит, просто обратиться к государственному реестру не получится.

Решение — данные из общественно-государственного реестра РЦИС.РФ, рассказал ведущий юрист правового экспертно-аналитического направления РЦИС Иван Дзюба: «Указанная сеть, обеспечивая благодаря своему функционалу и техническим особенностям ту самую транспарентность, существенно минимизирует для участников рынка интеллектуальной собственности на различные музыкальные продукты риски, обусловленные недостаточной осведомленностью заинтересованных лиц о том или ином юридически значимом обстоятельстве в отношении того или иного объекта авторских и/или смежных прав».

Иван Дзюба добавил, что свидетельство РЦИС — выписка из реестра, которая предоставляется как в электронном, так и в бумажном виде, — сегодня представляет собой полезный правоподтверждающий документ, хорошо зарекомендовавший себя в судах, банках и при проверке контрагента в преддверии сделки.

Руководитель по работе с партнерами российского репертуара музыкального лейбла «Студия СОЮЗ» Елизавета Юсова обратила внимание на необычайную сложность договорной работы, которой постоянно занимаются музыкальные лейблы. Она разобрала со слушателями несколько кейсов, связанных с переуступкой права на вознаграждение, а также с соавторством нескольких музыкантов, решивших записать свою версию известной песни. «К сожалению, музыканты, композиторы, продюсеры и другие креативные специалисты часто заключают контракты без должной внимательности. Если говорить кратко, конечно, чем меньше авторов в произведении, тем лучше, но иногда это невозможно, если мы говорим о дуэтах или сложных произведениях, где присутствует много соавторов. Важно четко указывать в договорах авторские права, соавторство и объем передаваемых прав», — резюмировала она.

Современным авторам не хватает IP-комплаенса при создании произведений, отметил руководитель проектов Digital IP, преподаватель Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова Георгий Контридзе: «Моей наслушанности хватает, чтобы понять, что почти вся современная музыка (особенно в чартах) строится вокруг четырех гармоний и в минорной тональности. Отсюда — фиксировать нужно все и желательно на всех стадиях создания произведения, если вы работаете над крупным или совместным проектом. Именно свидетельство о депонировании произведения может стать спасительным аргументом в споре об авторстве и поможет избежать «кражи» ваших идей».

Он также подробно остановился на принципах работы с музыкой в кино и на том, как ситуацию изменит закон о «сиротских» произведениях. Благодаря последнему продюсеры могут использовать для синхронизации значительный пласт композиций, авторы которых неизвестны или недоступны для переговоров. При этом вознаграждение будет выплачиваться РАО, которое аккумулирует его на особом номинальном счете.

Участники беседы также коснулись вопроса товарных знаков в музыкальной сфере. Хорошо известны случаи, когда, расставаясь с продюсером, музыкант терял право не только на свои композиции, но и на псевдоним, сделавший его известным. В том числе поэтому артистам стоит внимательно читать текст договора, который они подписывают. Среди других тем, затронутых в дискуссии и в беседе со слушателями – искусственный интеллект в музыкальном бизнесе, служебное творчество, звуковые товарные знаки и наследование интеллектуальной собственности.