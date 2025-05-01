В Музее Победы открылась выставка о трудовом подвиге авиазавода в годы войны

1 мая в Музее Победы открылась обновленная выставку «Герои тыла». Проект приурочен ко Дню труда и годовщине основания планерного завода №463 (ныне — Государственный Рязанский приборный завод). Выставка посвящена вкладу завода и его работников в Победу в Великой Отечественной войне. Она отражает путь предприятия от деревообрабатывающего производства до одного из важнейших звеньев оборонной промышленности страны.

«В годы войны завод выпустил 64 планера А-7, 195 планеров Г-11, 538 подвесных кабин, тысячи авиалыж, большое количество запчастей к летательным аппаратам. Плодотворный труд коллектива завода № 463 был высоко оценён: более тысячи работников были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»», – отметили в Музее Победы.

На выставке покажут предметы, предоставленные Государственным Рязанским приборным заводом. Посетители увидят макет леса и партизанской поляны, над которой пролетает планер Г-11. Также гости музея на Поклонной горе смогут ознакомиться с архивными документами, чертежами и фотографиями.

Выставка станет частью раздела «Промышленность» трехмерной экспозиции «Подвиг Народа». Ознакомиться с ней можно до 21 июля в составе сборной экскурсии. Возрастная категория 6+.

4 мая 1942 года Приказом Народного комиссара авиационной промышленности СССР № 339с в городе Рязани образован самостоятельный планерный завод № 463. В настоящее время это Государственный Рязанский приборный завод – одно из ведущих российских производителей авионики.