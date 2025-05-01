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В Музее Победы стартовала акция «Стена Памяти»

editor
By editor
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стена памяти - музей победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

1 мая в Музее Победы торжественно стартовала акция «Стена Памяти». Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы. В Зале Славы почётные гости мероприятия запустят патриотическую акцию, которая пройдет по всей России.

«Традиционно центральной площадкой акции станет Музей Победы на Поклонной горе. В преддверии Дня Победы москвичи и гости города смогут почтить память защитников Родины и разместить на масштабном стенде портрет своего родственника – участника Великой Отечественной войны», – отметили в Музее Победы.

На церемонии в музее вместе с ветераном Великой Отечественной войны и участником специальной военной операции волонтеры прикрепят портреты своих родных – героев на специализированный стенд.

«Стена Памяти» – один из форматов акции «Бессмертный полк», который был впервые предложен к проведению в 2023 году. В центрах подготовки добровольцев Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы и в образовательных учреждениях по всей стране будут установлены специальные стенды, на которые любой желающий сможет прикрепить портрет своего героя с его ФИО и годами жизни. «Волонтеры Победы» сопроводят акцию и работу стендов в населённых пунктах и расскажут, где именно можно разместить портрет у себя в регионе», – отметили организаторы.

Организаторами акции «Стена Памяти» выступают Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» при поддержке Музея Победы.

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