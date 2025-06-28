Трагедия Анны Болейн

На сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко прошла премьера оперы Гаэтано Доницетти «Анна Болейн» в постановке режиссера Сергея Новикова и главного дирижера МАМТ Феликса Коробова.

«Анна Болейн» – первое сочинение в жанре лирической трагедии знаменитого итальянца, заслужившего до её появления славу мастера комических опер. В списке его опусов оно стало 33-им, но именно «Анна Болейн» оказалась рубежным произведением в творческой биографии композитора и после премьеры, состоявшейся в 1830 году в Милане, принесла ему международную известность.

На публику несомненно произвел впечатление сюжет, созданный либреттистом Феличе Романи по драмам М.-Ж. Шенье, А. Пеполи и И. Пиндемонти, в которых повествуется о реальных событиях из истории английской династии Тюдоров. В центре сюжета – трагедия английской королевы Анны, жены короля Генриха VIII, прославившегося беспринципным, жестким нравом и своей любвеобильностью – в его личном списке оказалось шесть жен, Анна Болейн среди них заняла 3-е место. Некогда он женился на ней после 7-ми отказов с ее стороны и даже сменил веру с католической на протестантскую из-за не одобряющего эту страсть Ватикана, но охладел к ней всего за 2,5 года, после рождения дочери, а не сына. Однако именно ее дочь Елизавета, пройдя тернистый путь, стала престолонаследницей и заняла английский трон на долгих 44 года – период, вошедший в историю Англии как «золотой век».

Музыка оперы стала открытием новых граней дара Доницетти. В прекрасных мелодиях бельканто и красочной партитуре, где оркестр оказался полноправным участником музыкально-драматургического диалога, раскрылся стиль, который итальянцы называют «психологическим описательным импрессионизмом», имея в виду подчинение сложнейших фиоритур «прекрасного пения» задаче психологически точной передачи чувств, переполняющих главных героев: благородной и страдающей Анны, ставшей неудобной своему мужу, плетущему вокруг нее интриги, которые привели её на эшафот; её соперницы и ближайшей фрейлины Джейн Сеймур, одновременно жаждущей власти и мучающейся угрызениями совести; первой юношеской любви Анны лорда Перси, оказавшегося в этот момент рядом с ней волею интриг ее супруга – его верное и влюбленное сердце заставило его взойти на эшафот вместе с возлюбленной; юного придворного музыканта Сметона, втайне грезившего об Анне и тоже попавшего под гнев Генриха XVIII.

Стиль бельканто, ставший «визитной карточкой» шедевров Доницетти и Беллини в начале XIX столетия, в этой опере раскрылся с новой трагической силой. Именно «Анну Болейн» сравнивают с «Нормой» Беллини как вершину противостояния двух мастеров бельканто, показавших его лирическую и драматическую стороны.

Состав солистов театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко позволяет вводить в его репертуар оперы обоих представителей «классической эпохи бельканто» – отныне наряду с «Нормой», появившейся в афише театра два года назад, в ней будет и «Анна Болейн», премьера которой знаменательна еще и тем, что эта опера – крайне редкий гость на российских сценах. А в репертуаре МАМТа она – уже 3-й шедевр Доницетти.

Театр ставит эти опусы со сложнейшими вокальными и драматическими задачами прежде всего в расчете на свою приму Хиблу Герзмаву. Она и в этой постановке становится несомненным центром спектакля, демонстрируя свой великолепный дар сочетать феноменальную виртуозность титульной партии, освоенной ею ранее в знаменитом миланском театре La Scala, и ее глубокое драматическое наполнение. Остальным артистам не столь легко далась сложнейшая партитура. Пожалуй, лучше других – Чингису Аюшееву в роли влюбленного в Анну Перси и Маргарите Глазуновой, исполнившей юного пажа Сметона. Габриел Де-Рель в роли Генриха VIII и Лариса Андреева в роли Джейн Сеймур составили достойный драматический ансамбль главной героине.

Феликс Коробов за оркестровым пультом собрал воедино звучание большого оперного полотна, поддержав солистов выверенной темброво-динамической фактурой.

Визуальное решение спектакля Сергей Новиков вместе с художником Иваном Складчиковым и художником по свету Дамиром Исмагиловым продумал в ориентире на историческую достоверность. На сцене отсылка к эпохе Генриха VIII – тяжелые каменные стены, складывающиеся из декорации-трансформера в новые комбинации, и грузная, искусно инкрустированная мебель воссоздают атмосферу Тауэра и Виндзора XVI века.

Костюмы не просто органично дополняют постановку, а являются ее художественной жемчужиной – Иван Складчиков, работающий в стиле историзма, придал особое значение разработке их эстетического ряда: тяжеловесные платья и камзолы из жаккарда и бархата, расшитые камнями и украшенные мехами, определившие неспешный склад режиссерской драматургии, береты с перьями, шпаги и туфли с пряжками – все эти детали увлекают зрителя в далекую Англию эпохи позднего Возрождения и несомненно будут оценены любителями роскоши и постановок музейного типа.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Сергей РОДИОНОВ / Фотографии предоставлены пресс-службой Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко