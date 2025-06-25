The Medical Stars & Beauty Awards – 2025: в Москве наградили лауреатов Международной премии

15 июня в России отмечался День Медика, основанный в России в 1980 году — это значимый праздник, который подчеркивает важность медицинских профессий и самоотверженность работников здравоохранения. В медицине не существует простых профессий; каждый день медицинские работники сталкиваются с жизненно важными задачами, где их деятельность спасает жизни и помогает людям. Они не только лечат болезни и проводят процедуры, но и оказывают поддержку и заботу, часто используя для этого доброе слово.

Именно в этот важный день, в одном из лучших и атмосферных мест Москвы, в отеле Монарх-Москва прошла седьмая международная премия в области медицины, здоровья и красоты The Medical Stars & Beauty Awards.

Международная премия в области здоровья и красоты THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS призвана оценить достижения во всех областях медицины и красоты, и награждает самых успешных представителей отрасли и всех тех, кто делает качество жизни людей лучше и производит уникальные продукты для красоты и здоровья. Не случайно символом премии THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS является синее хрустальное сердце, которое олицетворяет служение людям, сострадание, любовь и милосердие, символизирует солнце — как центр жизни и содержит кровь, то есть саму жизнь, а номинантами премии являются люди и компании, которые выбрали профессию служения людям, их здоровью и красоте.

Лауреаты The Medical Stars & Beauty Awards – 2025:

Здоровье нации: Андрей Владимирович Губкин – «За выдающийся вклад в развитие диагностики и лечения бесплодия»

Кардиология: Виталий Александрович Горбунов – «Национальный вклад в борьбу с инсультами»

Отоларингология и Фониатрия: Елена Сымон – «За вклад в развитие фониатрии и фонопедии»

Фармацевтика: Марина Вострикова – Менеджмент с сердцем – «За профессионализм и высокие стандарты в области управления бизнес процессами»

Офтальмология: Клиника микрохирургии глаза «Аймед» – Лучшая клиника офтальмологии

Стоматология: Альберт Каиров – «За высокий профессионализм и применение инновационных технологий в стоматологии»

Подология: Ирина Болдырева – «За высокий профессионализм в подологии»

Здоровье и красота: «Ревиталь» — лучшая клиника-санаторий – «За разработку первой в россии оздоровительной программы восстановления организма на клеточном уровне»

Красота и здоровье: «Лошадиная сила» – Лучший косметический бренд

Клиническая психология: Аделина Панина – Лучший клинический психолог

Красота и здоровье: «Moly’s» – Лучшая косметика для питания и восстановления волос

Косметология: Виктория Лыкова – Лучший косметолог

Психология: Анна Камаллая Хефорс – Лучший семейный психолог

Здоровье и красота: Алсу Рамилевна Шарафутдинова – Лучший предприниматель в области красоты

Участие в премии The Medical Stars & Beauty Awards открывает широкие возможности для взаимодействия с партнерами, клиентами и инвесторами, повышается их лояльность по отношению к вашей компании. Появляется прекрасная возможность рассказать о своей истории, обсудить вопросы развития бизнеса с коллегами, продемонстрировать опыт и поделиться достижениями, укрепив свой статус и подтвердив авторитет.

Особая признательность выражается Роману Огневу за его мастерство и профессионализм в ведении церемонии и замечательным артистам — Ирине Игнатюк, Владимиру Любичу, Анири, Максиму Тимошину, Сабине Киселевой, Дмитрию Нестерову, Ольге Астаховой, Елене Сымон, Семену Якубову. Они сделали вечер поистине великолепным, привнесли в него неповторимую атмосферу творчества и вдохновения.

Карина Мартиросян, продюсер премии, генеральный директор и главный редактор DvstyleMedia.ru:

«Этот день – День медицинского работника в России напоминает обществу о том, насколько значительна роль врачей в нашей жизни, о том, как их усилия содействуют сохранению здоровья и благополучия. Профессионализм, сострадание и преданность своему делу — вот залог успешной работы в медицине, и День медика позволяет нам выразить благодарность тем, кто стоит на страже нашего здоровья и жизни. В медицине не бывает простых профессий. Врачи не просто работают с людьми — они их спасают, лечат делом, заботой, а иногда и добрым словом.

Огромное спасибо и низкий поклон всем медицинским работникам за их нелегкий труд. Пусть ваш опыт, знания и умение возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье и красоту! От всей души поздравляю всех премиантов с их достижениями. Желаю вам только позитивных эмоций и радостных событий в жизни! И хотя некоторые из них не смогли присутствовать на церемонии, мы обязательно передадим им заслуженные награды, ведь каждая из них — это признание их профессионализма и преданности делу.

Но прошла только первая часть премии. Этот этап стал знаковым, так как премия приобрела международный формат, и в ней участвуют представители из разных уголков мира, включая страны СНГ и BRICS – ежегодно в Оргкомитет премии поступает более 150 заявок и это не может не радовать. А в октябре 2025 года мы вновь соберемся для знаменательного события. 5 октября, в рамках Международного дня врача, пройдет финал премии, на котором мы подведем итоги года. Следите за нашими новостями!»

Фото © Александр НАЗАРОВ