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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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The Medical Stars & Beauty Awards – 2025: в Москве наградили лауреатов Международной премии

editor
By editor
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The Medical Stars & Beauty Awards-2025

15 июня в России отмечался День Медика, основанный в России в 1980 году — это значимый праздник, который подчеркивает важность медицинских профессий и самоотверженность работников здравоохранения. В медицине не существует простых профессий; каждый день медицинские работники сталкиваются с жизненно важными задачами, где их деятельность спасает жизни и помогает людям. Они не только лечат болезни и проводят процедуры, но и оказывают поддержку и заботу, часто используя для этого доброе слово.

Именно в этот важный день, в одном из лучших и атмосферных мест Москвы, в отеле Монарх-Москва прошла седьмая международная премия в области медицины, здоровья и красоты The Medical Stars & Beauty Awards.

Международная премия в области здоровья и красоты THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS призвана оценить достижения во всех областях медицины и красоты, и награждает самых успешных представителей отрасли и всех тех, кто делает качество жизни людей лучше и производит уникальные продукты для красоты и здоровья. Не случайно символом премии THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS является синее хрустальное сердце, которое олицетворяет служение людям, сострадание, любовь и милосердие, символизирует солнце — как центр жизни и содержит кровь, то есть саму жизнь, а номинантами премии являются люди и компании, которые выбрали профессию служения людям, их здоровью и красоте.

Лауреаты The Medical Stars & Beauty Awards – 2025:

  • Здоровье нации: Андрей Владимирович Губкин – «За выдающийся вклад в развитие диагностики и лечения бесплодия»
  • Кардиология: Виталий Александрович Горбунов – «Национальный вклад в борьбу с инсультами»
  • Отоларингология и Фониатрия: Елена Сымон – «За вклад в развитие фониатрии и фонопедии»
  • Фармацевтика: Марина Вострикова – Менеджмент с сердцем – «За профессионализм и высокие стандарты в области управления бизнес процессами»
  • Офтальмология: Клиника микрохирургии глаза «Аймед» – Лучшая клиника офтальмологии
  • Стоматология: Альберт Каиров – «За высокий профессионализм и применение инновационных технологий в стоматологии»
  • Подология: Ирина Болдырева – «За высокий профессионализм в подологии»
  • Здоровье и красота: «Ревиталь» — лучшая клиника-санаторий – «За разработку первой в россии оздоровительной программы восстановления организма на клеточном уровне»
  • Красота и здоровье: «Лошадиная сила» – Лучший косметический бренд
  • Клиническая психология: Аделина Панина – Лучший клинический психолог
  • Красота и здоровье: «Moly’s» – Лучшая косметика для питания и восстановления волос
  • Косметология: Виктория Лыкова – Лучший косметолог
  • Психология: Анна Камаллая Хефорс – Лучший семейный психолог
  • Здоровье и красота: Алсу Рамилевна Шарафутдинова – Лучший предприниматель в области красоты

Участие в премии The Medical Stars & Beauty Awards открывает широкие возможности для взаимодействия с партнерами, клиентами и инвесторами, повышается их лояльность по отношению к вашей компании. Появляется прекрасная возможность рассказать о своей истории, обсудить вопросы развития бизнеса с коллегами, продемонстрировать опыт и поделиться достижениями, укрепив свой статус и подтвердив авторитет.

Сабина Киселева, Роман Огнев
Сабина Киселева, Роман Огнев
Ольга-Архипова
Ольга Архипова
Макс Тимошин
Макс Тимошин
ирина игнатюк, алекс че
Ирина Игнатюк, Алекс Че
Елена Сымон, Семен Якубов
Елена Сымон, Семен Якубов
Дмитрий Нестеров
Дмитрий Нестеров
Анири, Владимир Любич
Анири, Владимир Любич
Аделина Панина
Аделина Панина

Особая признательность выражается Роману Огневу за его мастерство и профессионализм в ведении церемонии и замечательным артистам — Ирине Игнатюк, Владимиру Любичу, Анири, Максиму Тимошину, Сабине Киселевой, Дмитрию Нестерову, Ольге Астаховой, Елене Сымон, Семену Якубову. Они сделали вечер поистине великолепным, привнесли в него неповторимую атмосферу творчества и вдохновения.

Карина Мартиросян, продюсер премии, генеральный директор и главный редактор DvstyleMedia.ru:

«Этот день – День медицинского работника в России напоминает обществу о том, насколько значительна роль врачей в нашей жизни, о том, как их усилия содействуют сохранению здоровья и благополучия. Профессионализм, сострадание и преданность своему делу — вот залог успешной работы в медицине, и День медика позволяет нам выразить благодарность тем, кто стоит на страже нашего здоровья и жизни. В медицине не бывает простых профессий. Врачи не просто работают с людьми — они их спасают, лечат делом, заботой, а иногда и добрым словом.

Карина Мартиросян, Ольга Жук
Карина Мартиросян, Ольга Жук

Огромное спасибо и низкий поклон всем медицинским работникам за их нелегкий труд. Пусть ваш опыт, знания и умение возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье и красоту! От всей души поздравляю всех премиантов с их достижениями. Желаю вам только позитивных эмоций и радостных событий в жизни! И хотя некоторые из них не смогли присутствовать на церемонии, мы обязательно передадим им заслуженные награды, ведь каждая из них — это признание их профессионализма и преданности делу.

Но прошла только первая часть премии. Этот этап стал знаковым, так как премия приобрела международный формат, и в ней участвуют представители из разных уголков мира, включая страны СНГ и BRICS – ежегодно в Оргкомитет премии поступает более 150 заявок и это не может не радовать. А в октябре 2025 года мы вновь соберемся для знаменательного события. 5 октября, в рамках Международного дня врача, пройдет финал премии, на котором мы подведем итоги года. Следите за нашими новостями!»

Фото © Александр НАЗАРОВ

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